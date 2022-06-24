Розлучення десятиліття: скільки грошей отримає Джеррі Голл після розлучення з Рупертом Мердоком

Голл продовжить розкішне життя після розлучення, оскільки колишній чоловік забезпечить їй безбідне існування.

Як тільки ЗМІ повідомили про майбутнє розлучення 91-річного медіамагната Руперта Мердока з його четвертою дружиною, 65-річною колишньою моделлю Джеррі Голл, як відразу ж виникло питання, скільки коштуватиме літньому мільярдеру нова свобода, пише Daily Mail.

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За інформацією видання, Голл "отримає щедру частку" від статку Мердока в 14 млрд фунтів стерлінгів, а також продовжить вести розкішне життя завдяки компенсації.

Пара розлучається після шести років шлюбу, про проблеми в якому інформація з'явилася ще минулого року, але найяскравішим свідченням цього стала відсутність Голл на щорічній літній вечірці Мердока в Лондоні цього тижня. Не було там і її сім'ї.

Скільки саме грошей отримає Джеррі в разі розлученні, наразі невідомо. Адвокат Марк Стівенс із фірми Говарда Кеннеді сказав, що Мердок, ймовірно, підписав "досить щедрий" шлюбний договір. Він складений з "очікуванням того, що Голл не втручатиметься в лінію наступності" в бізнес-імперії магната.

Найімовірніше жінка отримає "десятки мільйонів", які будуть виплачені їй у вигляді повсякденних витрат.

Тим часом оглядачі не відкидають, що між колишнім подружжям може розгорітися неабияка битва за нерухомість, якої в них назбиралося за роки шлюбу чимало. Наприклад, у 2019 році вони придбали особняк у георгієвському стилі за 11,25 млн фунтів стерлінгів неподалік Хенлі-на-Темзі в Оксфордширі.

[ + – ] Особняк Мердока та Голл в Оксфордширі Фото: The Daily Mail

Через рік з'ясувалося, що вони також викупили Грейт-Тью-Менор — "ділове підприємство" в Котсуолдсі, яке призначене для реставраційного проєкту вартістю 30 млн фунтів стерлінгів. У грудні минулого року пара витратила 228 млн фунтів стерлінгів на ранчо великої рогатої худоби площею 340 тис. акрів неподалік Єллоустонського парку в США.

Інша власність сім'ї, яка, як вважається, знаходиться в довірчому управлінні, включає квартиру в Нью-Йорку вартістю $50 млн, ранчо в Каліфорнії, виноробню вартістю $30 млн у Лос-Анджелесі та ферму з розведення овець та великої рогатої худоби в Австралії, де народився Мердок. Є також квартира у Мейфері (Лондоні).

Джеррі Голл заробила статки на кар'єрі моделі, ставши обличчям таких брендів, як косметика Revlon. Вона також мала невеликі ролі у фільмах, включаючи "Бетмена". Після розриву з Міком Джаггером 1999 року вона отримала близько 18 мільйонів фунтів стерлінгів.

Що стосується Мердока, то коли він розлучився з третьою дружиною Венді Денг у 2014 році, то їхня "мирова" угода, яка, як вважають, включала готівку та активи, зокрема особняк у Китаї та квартиру в Нью-Йорку. Але частки в медіаімперії Мердока вона не отримала, попри народження двох дочок, і їхній розкол ніяк не вплинув на правила сімейного трасту Мердока.

Під час розлучення з другою дружиною Анною Манн Мердок виплатив їй $1,7 млрд.

Нагадаємо, чому Джеррі Голл називають жінкою всього життя Міка Джаггера.