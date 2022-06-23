91-річний мільярдер Руперт Мердок розлучається з четвертою дружиною

Медіамагнат та колишня модель були одружені шість років. Цей шлюб перший для Голл та четвертий для Мердока.

91-річний американський медіамагнат Руперт Мердок розлучається з 65-річною Джеррі Голл, колишньою коханою Міка Джаггера, після шести років шлюбу, повідомляють західні ЗМІ. Це четверте розлучення літнього мільярдера і найкоротший його сімейний союз.

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Щодо Джеррі, то для неї цей шлюб був першим. До цього вона мала дуже тривалі стосунки з фронтменом Rolling Stones, якому вона народила чотирьох дітей: Елізабет, Джеймса, Джорджію та Габріеля. Пара неофіційно одружилася на Балі в 1990 році, проте церемонія визнана недійсною вищим судом Великобританії після їхнього розлучення у 1999-му.

Мердок, статки якого становить $17,7 млрд, має загалом шестеро дітей: дочка Пруденс МакЛауд, якій зараз 64 роки, від його першої дружини Патріції Букер, з якою він був одружений дев'ять років. Друга дружина, журналістка з Глазго Анна Манн, за 32 роки сімейного життя народила йому трьох дітей: дочку Елізабет (53 роки) та синів Лахлана та Джеймса. Їм зараз 50 та 49 років відповідно.

Третьою дружиною мільярдера стала Венді Денг, яка подарувала чоловікові дочок Хлою (21 рік) та Грейс (19 років). Мердок одружився з Венді всього через 17 днів після розлучення з другою дружиною Анною. На момент їхнього весілля Мердоку було 68 років, а Венді лише 30 років. Шлюб протримався 14 років.

Мердок і Голл почали таємно зустрічатися у 2015 році, а в жовтні того ж року The Mail on Sunday повідомила, що їхній роман розпочався після того, як їх представили в Австралії одна із сестер Мердока та його племінниця. Закохані пов'язали себе шлюбом у Лондоні в березні 2016 року на дуже скромній церемонії у Spencer House після бурхливого п'ятимісячного роману.

У той час медіамагнат висловив свою радість з приводу весілля, написавши в Twitter незабаром після завершення церемонії, що він візьме перерву в соціальних мережах, щоб насолодитися життям молодят:

"Більше ніяких твітів протягом десяти днів або ніколи! Відчуй себе найщасливішою людиною у світі".

Наступного дня після офіційної церемонії пара влаштувала пишнішу вечірку, на якій були присутні всі десять їхніх дітей. Дві дочки Голл і дві молодші дочки Мердока виступили у ролі подружок нареченої, а син медіамагната Лахлан головував на першій церемонії пари.

Після весільних урочистостей Голл поділилася фотографією з чоловіком і всіма своїми дітьми, написавши поряд з нею: "Моя прекрасна сім'я!"

Хоча деталі шлюборозлучного процесу пари чи документи ще не оприлюднені, цілком імовірно, що цей розрив буде одним із найдорожчих у світі. Раніше Мердок уже витратився на розлучення, виплативши другій дружині Анні $1,7 млрд.

Одним із предметів суперечки пари в процесі розлучення може стати ранчо великої рогатої худоби під назвою Beaverhead за 200 мільйонів доларів у Монтані, яке раніше належало нафтовому магнату Фреду Коху та його дітям. Голл і Мердок купили його в грудні 2021 року, всього за сім місяців до того, як стало відомо про їхнє майбутнє розлучення. Купівля ранчо площею 340 000 акрів, розташованого неподалік Єллоустонського національного парку, стала найдорожчим продажем ранчо в історії Монтани.

Медіаімперія Мердока включає Sky TV і газети Sun і Times. Він володіє американською телевізійною мережею Fox News та Wall Street Journal, а також кількома підприємствами у своїй рідній Австралії.

Поки вже колишнє подружжя розв'язує майнові питання, мережа відреагувала на розлучення пари і вибухнула фотожабами, в яких здебільшого висміювався поважний вік мільярдера, який розлучається на десятому десятку років. Були навіть ті, хто пожартував, що Мердок та королева Єлизавета зараз самотні й натякнули на можливий новий роман.

Нагадаємо, чому Джеррі Голл називають жінкою всього життя Міка Джаггера.