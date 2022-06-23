91-летний миллиардер Руперт Мердок разводится с четвертой женой

Медиамагнат и бывшая модель были женаты шесть лет. Этот брак первый для Холл и четвертый для Мердока.

91-летний американский медиамагнат Руперт Мердок разводится с 65-летней Джерри Холл, бывшей возлюбленной Мика Джаггера, после шести лет брака, сообщают западные СМИ. Это четвертый развод пожилого миллиардера и самый короткий его семейный союз.

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Что касается Джерри, то для нее этот брак был первым. До этого у нее были очень продолжительные отношения с фронтменом Rolling Stones, которому она родила четырех детей: Элизабет, Джеймса, Джорджию и Габриэля. Пара неофициально сочеталась браком на Бали в 1990 году, однако церемония была признана недействительной высшим судом Великобритании после их расставания в 1999-м.

У Мердока, состояние которого составляет $17,7 млрд, в общей сложности шестеро детей: дочь Пруденс МакЛауд, которой сейчас 64 года, от его первой жены Патриции Букер, с которой он был в браке девять лет. Вторая жена, журналистка из Глазго Анна Манн, за 32 года семейной жизни родила ему троих детей: дочь Элизабет (53 года) и сыновей Лахлана и Джеймса. Им сейчас 50 и 49 лет соответственно.

Третьей женой миллиардера стала Венди Денг, подарившая супругу дочерей Хлою (21 год) и Грейс (19 лет). Мердок женился на Венди всего через 17 дней после развода со второй женой Анной. На момент их свадьбы Мердоку было 68 лет, а Венди всего 30 лет. Брак продержался 14 лет.

Мердок и Холл начали тайно встречаться в 2015 году, а в октябре того же года The Mail on Sunday сообщила, что их роман начался после того, как их представили в Австралии одна из сестер Мердока и его племянница. Влюбленные связали себя узами брака в Лондоне в марте 2016 года на очень скромной церемонии в Spencer House после бурного пятимесячного романа.

В то время медиа-магнат выразил свою радость по поводу женитьбы, написав в Twitter вскоре после завершения церемонии, что он возьмет перерыв в социальных сетях, чтобы насладиться жизнью молодоженов:

"Больше никаких твитов в течение десяти дней или никогда! Почувствуй себя самым удачливым и счастливым человеком в мире".

На следующий день после официальной церемонии пара устроила более пышную вечеринку, на которой присутствовали все десять их детей. Две дочери Холл и две младшие дочери Мердока выступили в роли подружек невесты, а сын медиамагната Лахлан председательствовал на первой церемонии пары.

После свадебных торжеств Холл поделилась фотографией тс мужем и всеми своими детьми, написав рядом с ней: "Моя прекрасная семья!"

Хотя детали бракоразводного процесса пары или документы еще не обнародованы, вполне вероятно, что этот разрыв будет одним из самых дорогих в мире. Ранее Мердок уже потратился на развод, выплатив второй жене Анне $1,7 млрд.

Одним из предметов спора пары в процессе развода может стать ранчо крупного рогатого скота под названием Beaverhead за 200 миллионов долларов в Монтане, которое ранее принадлежало нефтяному магнату Фреду Коху и его детям. Холл и Мердок купили его в декабре 2021 года, всего за семь месяцев до того, как стало известно об их предстоящем разводе. Покупка ранчо площадью 340 000 акров, расположенного недалеко от Йеллоустонского национального парка, стала самой дорогой продажей ранчо в истории Монтаны.

Медиаимперия Мердока включает в себя Sky TV и газеты Sun и Times. Он владеет американской телевизионной сетью Fox News и Wall Street Journal, а также несколькими предприятиями в своей родной Австралии.

Пока уже почти бывшие супруги решают имущественные вопросы, Сеть отреагировала на расставание пары и взорвалась фотожабами, в которых, в основном, высмеивался почтенный возраст миллиардера, который разводится на десятом десятке лет. Были даже те, кто пошутил, что Мердок и королева Елизавета сейчас одиноки и намекнул на возможный новый роман.

Напомним, почему Джерри Холл называют женщиной всей жизни Мика Джаггера.