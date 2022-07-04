Онучка медіамагната Руперта Мердока влаштувала весілля в готичному стилі

91-річний мільярдер, який нещодавно оголосив про розлучення із супермоделлю Джеррі Голл, був серед гостей.

Медіамагнат і мільярдер Руперт Мердок відклав у бік свій шлюборозлучний процес із Джеррі Голл, щоб відвідати весілля своєї онуки Шарлотти Фрейд. Про це пише Daily Mail.

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21-річна Шарлотта вийшла заміж за репера Люка Сторі. Сама вона нещодавно розпочала власну музичну кар'єру під псевдонімом Тіарлі. Церемонія відбулася в британському Котсволді, у старовинній церкві Святої Марії в містечку Берфорд.

[ + – ] Шарлотта Фрейд — онука Руперта Мердока Фото: The Daily Mail

І в ній поєднувалися традиційність і готичний стиль. Місце було обрано невипадково. Саме тут наречена росла — в її матері тут маєток. Там і відбулася весільна вечірка та прийом для гостей.

[ + – ] Церква Святої Марії, де відбулася церемонія Фото: The Daily Mail

Шарлотта обрала класичну весільну сукню від бренду Galia Lahav і доповнила вбрання оригінальними атласними черевичками на платформі.

На весіллі було близько 70 гостей, у тому числі й мати Шарлотти — Елізабет Мердок, яку називають однією з найвпливовіших жінок Великобританії. Вона пішла стопами батька та займається медіа. Шарлотта — її дочка від другого чоловіка Метью Фрейда, правнука знаменитого Зигмунда Фрейда.

[ + – ] Елізабет Мердок, мати нареченої, та її третій чоловік, художник Кіт Тайсон Фото: The Daily Mail [ + – ] Руперт Мердок і Елізабет Мердок Фото: The Daily Mail

Отець Шарлотти також був присутній на церемонії та привіз доньку до сходів церкви на розкішному Bentley Continental з відкидним верхом.

[ + – ] Метью Фрейд — батько нареченої та правнук Зигмунда Фрейда Фото: The Daily Mail [ + – ] Шарлотта Фрейд і її найкращі туфельки для весілля Фото: The Daily Mail

Шарлотта розповідала, що познайомилася з Люком, коли страждала від наркотичної залежності, але він допоміг їй прийти до норми. А своїм підписникам у соцмережах вона зізнавалася, що мати найняла для неї стиліста, щоб той підібрав відповідну весільну сукню. "Вона турбувалася, що я одягну сукню з надто великим декольте. Але я на все згодна заради сім'ї та безплатного шампанського", — писала дівчина.

[ + – ] Шарлотта Фрейд і Люк Сторі Фото: The Daily Mail

Нагадаємо, Шарлотта — одна із 13 онуків Рруперта Мердока. Той, як відомо, був одружений чотири рази. Загалом у нього шестеро дітей. Із останньою дружиною, супермоделлю Джеррі Голл, колишньою рокера Міка Джаггера, Руперт був одружений із 2016 року. Але днями вони оголосили про розлучення.

Поки невідомо, скільки отримає Джеррі, коли буде підписано всі документи. Статки Мердока складають понад 14 мільярдів фунтів стерлінгів. Але юристи пари натякають, що під час одруження було підписано "щедрий шлюбний договір", тож Голл стане дуже заможною жінкою.

Примітно, але її шлюб із Мердоком став для неї першим. Із Міком Джаггером, від якого вона народила чотирьох дітей, вони також уклали шлюб на Балі в 1990 році, але через дев'ять років він був визнаний недійсним.