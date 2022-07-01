Александра Даддарио, звезда "Почему женщины убивают", сыграла романтичную свадьбу в ретро-стиле

Актриса и ее избранник Эндрю Форм устроили потрясающую церемонию в Новом Орлеане

Актриса Александра Даддарио и ее избранник Эндрю Форм сыграли свадьбу. Для церемонии они выбрали, пожалуй, самый романтичный город США – Новый Орлеан, штат Луизиана. Об этом пишет Womens Health Mag.

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Александра дебютировала в культовом клипе группы Imagine Dragons Radioactive в 2012 году, но с той поры сыграла во многих популярных сериалах и фильмах: "Разлом Сан-Андреас", "Почему женщины убивают", "Белый лотос" и многих других.

Эндрю Форм – известный кинопродюсер и соучредитель американской продюсерской компании Platinum Dunes. Среди его проектов фильмы "Тихое место" "Чистка" и "Черепашки-ниндзя". Его состояние – около 30 миллионов долларов.

Казалось бы Александра и Эндрю могли познакомится на премьере, или на съемках, но их встреча произошла на улице, в 2020 году.

[ + – ] Кружевные зонтики - обязательный аксессуар на летней свадьбе Фото: Instagram alexandradaddario

Эндрю направлялся в Европу по работе, и ему пришлось стыковаться через Нью-Йорк, поскольку во время пандемии коронавируса полеты были ограничены.

"Я ждала, когда смогу заселиться в квартиру, поэтому я спала на диване у знакомого и часто гуляла", — вспоминает Александра. Эндрю она встретила на одной из своих прогулок по Нью-Йорку.

"Он тоже гулял, мы прошли мимо друг друга в центре города. Он повернулся и сказал "привет" как раз в тот момент, когда я обернулась, чтобы еще раз взглянуть на него. Я засмеялась и ответила "привет", а затем мы оба посмеялись над тем, что оказались единственными людьми на обычно оживленной улице", — рассказала Александра историю знакомства. Эндрю пригласил ее на ужин, объяснил, что следующим утром улетает, но если она захочет продолжить знакомство и сходить на обед, то он вернется в Нью-Йорк через пару недель.

"Я сказала "хорошо" вопреки здравому смыслу. Ведь сейчас вы должны знакомиться с людьми в приложениях для знакомств!", — шутит Александра. Они встретились, когда Эндрю вернулся, в отеле "Гринвич", где он жил. Но так как кроме него в гостинице было еще только два постояльца, то их первое свидание прошло в гостиной отеля у камина.

"Я пришла со своей собакой, и она в какой-то момент забрела на кухню, а мы и не заметили. Кто-то вышел, держа ее на руках, и спросил: "Это твоя собака?", — рассказала актриса про то, как прошло свидание, а уже через год, в августе 2021 года пара обручилась. Это произошло в Афинах, где Эндрю работал над фильмом про Джека Райана.

Пара решила сыграть свадьбу именно в Новом Орлеане, хоть сначала раздумывала над Италией. "Я просто хотела пить итальянское вино три дня подряд", — призналась Александра. Они наняли голливудского свадебного организатора Мишель Норвуд, которая и позаботилась о том, чтобы все прошло безупречно.

Фото: Instagram alexandradaddario Фото: Instagram alexandradaddario Фото: Instagram alexandradaddario Фото: Instagram alexandradaddario

Свадебное платье для Даддарио пошила дизайнер Даниэль Франкель. Оно идеально подходило для летней свадьбы и задало тон всему торжеству в ретро-стиле.

[ + – ] Свадебное платье Александры было в ретро-стиле Фото: Instagram alexandradaddario [ + – ] Свадебное платье Александры было в ретро-стиле Фото: Instagram alexandradaddario

Свадьба состоялась в Preservation Hall, одном из самых старых зданий Нового Орлеана, а на свадьбе присутствовали дети Эндрю от первого брака.

Вечеринку и ужин новобрачные устроили во Французском квартале, в знаменитом баре Marilou, где подавали бургеры и шикарный свадебный торт, а гостей развлекала гадалка на картах Таро.