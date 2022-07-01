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Александра Даддарио, звезда "Почему женщины убивают", сыграла романтичную свадьбу в ретро-стиле

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александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
Фото: Instagram alexandradaddario | Александра Даддарио и Эндрю Форм

Актриса и ее избранник Эндрю Форм устроили потрясающую церемонию в Новом Орлеане

Актриса Александра Даддарио и ее избранник Эндрю Форм сыграли свадьбу. Для церемонии они выбрали, пожалуй, самый романтичный город США – Новый Орлеан, штат Луизиана. Об этом пишет Womens Health Mag.

Александра дебютировала в культовом клипе группы Imagine Dragons Radioactive в 2012 году, но с той поры сыграла во многих популярных сериалах и фильмах: "Разлом Сан-Андреас", "Почему женщины убивают", "Белый лотос" и многих других.

Эндрю Форм – известный кинопродюсер и соучредитель американской продюсерской компании Platinum Dunes. Среди его проектов фильмы "Тихое место" "Чистка" и "Черепашки-ниндзя". Его состояние – около 30 миллионов долларов.

Казалось бы Александра и Эндрю могли познакомится на премьере, или на съемках, но их встреча произошла на улице, в 2020 году.

александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
Кружевные зонтики - обязательный аксессуар на летней свадьбе
Фото: Instagram alexandradaddario

Эндрю направлялся в Европу по работе, и ему пришлось стыковаться через Нью-Йорк, поскольку во время пандемии коронавируса полеты были ограничены.

"Я ждала, когда смогу заселиться в квартиру, поэтому я спала на диване у знакомого и часто гуляла", — вспоминает Александра. Эндрю она встретила на одной из своих прогулок по Нью-Йорку.

"Он тоже гулял, мы прошли мимо друг друга в центре города. Он повернулся и сказал "привет" как раз в тот момент, когда я обернулась, чтобы еще раз взглянуть на него. Я засмеялась и ответила "привет", а затем мы оба посмеялись над тем, что оказались единственными людьми на обычно оживленной улице", — рассказала Александра историю знакомства. Эндрю пригласил ее на ужин, объяснил, что следующим утром улетает, но если она захочет продолжить знакомство и сходить на обед, то он вернется в Нью-Йорк через пару недель.

"Я сказала "хорошо" вопреки здравому смыслу. Ведь сейчас вы должны знакомиться с людьми в приложениях для знакомств!", — шутит Александра. Они встретились, когда Эндрю вернулся, в отеле "Гринвич", где он жил. Но так как кроме него в гостинице было еще только два постояльца, то их первое свидание прошло в гостиной отеля у камина.

"Я пришла со своей собакой, и она в какой-то момент забрела на кухню, а мы и не заметили. Кто-то вышел, держа ее на руках, и спросил: "Это твоя собака?", — рассказала актриса про то, как прошло свидание, а уже через год, в августе 2021 года пара обручилась. Это произошло в Афинах, где Эндрю работал над фильмом про Джека Райана.

Пара решила сыграть свадьбу именно в Новом Орлеане, хоть сначала раздумывала над Италией. "Я просто хотела пить итальянское вино три дня подряд", — призналась Александра. Они наняли голливудского свадебного организатора Мишель Норвуд, которая и позаботилась о том, чтобы все прошло безупречно.

александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
Фото: Instagram alexandradaddario
александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
Фото: Instagram alexandradaddario
александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
Фото: Instagram alexandradaddario
александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
Фото: Instagram alexandradaddario
александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба

Свадебное платье для Даддарио пошила дизайнер Даниэль Франкель. Оно идеально подходило для летней свадьбы и задало тон всему торжеству в ретро-стиле.

александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
Свадебное платье Александры было в ретро-стиле
Фото: Instagram alexandradaddario
александра даддарио, эндрю форм, новый орлеан, свадьба
Свадебное платье Александры было в ретро-стиле
Фото: Instagram alexandradaddario

Свадьба состоялась в Preservation Hall, одном из самых старых зданий Нового Орлеана, а на свадьбе присутствовали дети Эндрю от первого брака.

Вечеринку и ужин новобрачные устроили во Французском квартале, в знаменитом баре Marilou, где подавали бургеры и шикарный свадебный торт, а гостей развлекала гадалка на картах Таро.