Александра Даддаріо, зірка "Чому жінки вбивають", зіграла романтичне весілля в ретро-стилі

Акторка та її обранець Ендрю Форм влаштували приголомшливу церемонію в Новому Орлеані.

Акторка Александра Даддаріо та її обранець Ендрю Форм зіграли весілля. Для церемонії вони обрали, мабуть, найромантичніше місто США — Новий Орлеан, штат Луїзіана. Про це пише Womens Health Mag.

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Александра дебютувала в культовому кліпі гурту Imagine Dragons Radioactive у 2012 році, але з того часу зіграла в багатьох популярних серіалах і фільмах: "Розлом Сан-Андреас", "Чому жінки вбивають", "Білий лотос" і багатьох інших.

Ендрю Форм — відомий кінопродюсер і співзасновник американської продюсерської компанії Platinum Dunes. Серед його проєктів — фільми "Тихе місце", "Чистка" та "Черепашки-ніндзя". Його статки — близько 30 мільйонів доларів.

Здавалося б, Александра й Ендрю могли познайомитися на прем'єрі або на зйомках, але їхня зустріч відбулася на вулиці, 2020 року.

[ + – ] Мереживні парасольки — обов'язковий аксесуар на літньому весіллі Фото: Instagram alexandradaddario

Ендрю прямував до Європи по роботі, і йому довелося стикуватися через Нью-Йорк, оскільки під час пандемії коронавірусу польоти були обмежені.

"Я чекала, коли зможу заселитися до квартири, тому я спала на дивані у знайомого і часто гуляла", — згадує Олександра. Ендрю вона зустріла на одній зі своїх прогулянок Нью-Йорком.

"Він теж гуляв, ми пройшли повз один одного в центрі міста. Він повернувся і сказав "привіт" якраз у той момент, коли я обернулася, щоб ще раз поглянути на нього. Я засміялася і відповіла "привіт", а потім ми обидва посміялися з того, що виявилися єдиними людьми на зазвичай жвавій вулиці", — розповіла Олександра історію знайомства. Ендрю запросив її на вечерю, пояснив, що наступного ранку відлітає, але якщо вона захоче продовжити знайомство і сходити на обід, то він повернеться до Нью-Йорка через пару тижнів.

"Я сказала "добре" всупереч здоровому глузду. Адже зараз ви повинні знайомитися з людьми у додатках для знайомств!", — Жартує Олександра. Вони зустрілися, коли Ендрю повернувся, у готелі "Грінвіч", де він жив. Але оскільки крім нього в готелі було ще тільки два постояльці, їхнє перше побачення пройшло у вітальні готелю біля каміна.

"Я прийшла зі своїм собакою, і вона в якийсь момент зайшла на кухню, а ми й не помітили. Хтось вийшов, тримаючи її на руках, і запитав: "Це твій собака?", — розповіла актриса про те, як минуло побачення, а вже через рік, у серпні 2021 року пара побралася, це сталося в Афінах, де Ендрю працював над фільмом про Джека Райана.

Пара вирішила зіграти весілля саме у Новому Орлеані, хоч спочатку роздумувала над Італією. "Я просто хотіла пити італійське вино три дні поспіль", — зізналася Олександра. Вони найняли голлівудського весільного організатора Мішель Норвуд, яка й подбала про те, щоб все пройшло бездоганно.

Фото: Instagram alexandradaddario Фото: Instagram alexandradaddario Фото: Instagram alexandradaddario Фото: Instagram alexandradaddario

Весільну сукню для Даддаріо пошила дизайнерка Даніель Франкель. Воно ідеально підходило для літнього весілля і задало тон всій урочистості у ретро-стилі.

[ + – ] Весільне плаття Олександри було у ретро-стилі Фото: Instagram alexandradaddario [ + – ] Весільне плаття Олександри було у ретро-стилі Фото: Instagram alexandradaddario

Весілля відбулося в Preservation Hall, одному з найстаріших будівель Нового Орлеана, а на весіллі були присутні діти Ендрю від першого шлюбу.

Вечірку та вечерю наречені влаштували у Французькому кварталі, у знаменитому барі Marilou, де подавали бургери та шикарний весільний торт, а гостей розважала ворожка на картах Таро.