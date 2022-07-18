Дженнифер Лопес рассказала о своих свадебных платьях

Оказалось, что один наряд сохранился у Джей Ло еще со съемок в старом фильме

Дженнифер Лопес продолжает делиться подробностями своей свадьбы в Лас-Вегасе. Оказалось, что на церемонии, которая хоть и была спонтанной, но было целых два наряда. А Бен Аффлек надел пиджак "из собственного шкафа". Об этом пишет Daily Mail.

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52-летняя певица и 49-летний актер поженились всего через три месяца после своей второй помолвки.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Little White Chapel в Лас-Вегасе Фото: Соцсети

Для бракосочетания они выбрали Little White Chapel в Лас-Вегасе. Это знаменитая часовня, которая существует с 1950 года. Здесь в свое время женились Пол Ньюман и Джоан Вудворт, Фрэнк Синатра и Миа Фэрроу, Брюс Уиллис и Деми Мур, Бритни Спирс и Джеймс Александр, Джо Джонас и Софи Тернер. Всего здесь обвенчались уже 800 тысяч пар, а одной из достопримечательностей является розовый "Кадиллак" Элвиса Пресли.

Как рассказал источник, свадьба была "интимной". Дженнифер и Бен стояли в очереди на регистрацию вместе с четырьмя другими парами, которые приехали жениться в "свадебную столицу мира".

Дженнифер Лопес рассказала, что на ней было свадебное платье "из старого фильма", которая она хранила в своем обширном гардеробе, а Бен Аффлек просто надел один из своих пиджаков.

[ + – ] Дженнифер Лопес в своем старом платье из фильма Фото: Instagram jlo [ + – ] Дженнифер Лопес в своем старом платье из фильма Фото: Instagram jlo

Впрочем, второй наряд все же был все-таки от известного дома моды Zuhair Murad из свадебной коллекции Spring 2023. Это кружевное платье с корсетом и шлейфом.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Instagram jlo [ + – ] Дженнифер Лопес в платье от Zuhair Murad Фото: Instagram jlo

"Итак, с лучшими свидетелями, которых вы только могли себе представить, платьем из старого фильма и курткой из шкафа Бена, мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца жизни", — рассказала Лопес. К слову, на церемонии присутствовали только ее дети и ее мать.

Напомним, пара хотела пожениться еще в 2003 году. Но тогда внимание прессы к ним было таким, что "Беннифер" пришлось нанимать подставных невест, чтобы ускользнуть от папарацци. В итоге свадьбу в Санта-Барбаре отменили, и Бен с Дженнифер расстались.

Не исключено, но Дженнифер и Бен устроят еще одну церемонию, куда позовут всех своих друзей. Так в 2019 году поступили Джо Джонас и Софи Тернер. Они устроили веселую свадьбу в Вегасе, а после закатили шикарную вечеринку для родных и знакомых со всеми атрибутами роскошной звездной свадьбы.

А пока счастливая Джей Ло опубликовала первое фото в статусе миссис Аффлек: селфи в кровати с новым обручальным кольцом на пальце.