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Дженнифер Лопес показала новое обручальное кольцо

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Фото: Instagram jlo | Первое фото Дженнифер Лопес в статусе миссис Аффлек

Джей Ло наконец вышла замуж за Бена Аффлека

Дженнифер Лопес опубликовала фото после своей свадебной церемонии в Лас-Вегасе. И показала новое обручальное кольцо. Об этом пишет Daily Mail.

Лопес и Бен Аффлек наконец-то стали мужем и женой. Они связали себя узами брака всего через три месяца после своей второй помолвки и воссоединения после того, как расстались 17 лет назад.

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Свадьба Бена Аффлека и Дженнифер Лопес в Лас-Вегасе
Фото: Instagram jlo

За это время они успели выйти замуж за других, обзавестись детьми и построить удачные карьеры.

Так что счастливая Дженнифер продемонстрировала свое новое обручальное кольцо, которое Бен надел ей на палец перед алтарем.

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Дженнифер Лопес и ее новое обручальное кольцо
Фото: Instagram jlo

На помолвку он подарил ей, согласно традиции, кольцо с огромным зеленым камнем. Зеленый – счастливый цвет Дженнифер Лопес.

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Кольцо Джей Ло, полученное на помолвку
Фото: Instagram tombachik

Для Бена Аффлека – это второй брак, а для Джей Ло уже четвертый. Парочка устроила церемонию в вегасской церкви Little White Chapel.

"Джен и Бен поженились в Вегасе. Им так весело вместе, и они подумали, что это тоже будет забавной идеей. Бен влюблен в Джен и чувствует, что она тоже его любит. Им обоим так комфортно друг с другом, они так хорошо знают друг друга", — рассказал инсайдер.

По его словам, свадьба вышла спонтанной и небольшой. Пара даже прибыла в церковь почти перед закрытием, так что они были очень благодарны работникам, которые задержались ради них и даже дали сфотографироваться в розовом "Кадиллаке", местной достопримечательности.

На церемонии, кроме жениха и невесты, присутствовали только мать и дети Дженнифер Лопес.

Пара, известная под общим именем "Беннифер", получила разрешение на брак в округе Кларк, штат Невада.

Лицензия была получена в субботу и оформлена на их законные имена Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес.

Дженнифер также возьмет фамилию Аффлека. Офис регистратора округа Кларк сообщает, что поп-звезда изменит свое имя на "Дженнифер Аффлек". Однако свидетельство о браке пока не оформлено.

Певица и актриса уже рассказала подробности церемонии в Лас-Вегасе.