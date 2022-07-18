Дженніфер Лопес показала нову обручку

Джей Ло нарешті вийшла заміж за Бена Аффлека

Дженніфер Лопес опублікувала фото після своєї весільної церемонії в Лас-Вегасі. І показала нову обручку. Про це пише Daily Mail.

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Лопес і Бен Аффлек нарешті стали чоловіком та дружиною. Вони пов'язали себе узами шлюбу лише через три місяці після своїх других заручин та возз'єднання після того, як розлучилися 17 років тому.

[ + – ] Весілля Бена Аффлека та Дженніфер Лопес у Лас-Вегасі Фото: Instagram jlo

За цей час вони встигли вийти заміж за інших, мати дітей і побудувати вдалі кар'єри.

Тож щаслива Дженніфер продемонструвала свою нову обручку, яку Бен надів їй на палець перед вівтарем.

[ + – ] Дженніфер Лопес та її нова обручка Фото: Instagram jlo

На заручини він подарував їй, згідно з традицією, каблучку з величезним зеленим каменем. Зелений — щасливий колір Дженніфер Лопес.

[ + – ] Перстень Джей Ло, отриманий на заручини Фото: Instagram tombachik

Для Бена Аффлека це другий шлюб, а для Джей Ло вже четвертий. Парочка влаштувала церемонію у вегаській церкві Little White Chapel.

"Джен і Бен одружилися у Вегасі. Їм так весело разом, і вони подумали, що це теж буде смішною ідеєю. Бен закоханий у Джен і відчуває, що вона теж його любить. Їм обом так комфортно один з одним, вони так добре знають друг друга", — розповів інсайдер.

За його словами, весілля вийшло спонтанним і невеликим. Пара навіть прибула до церкви майже перед закриттям, тому вони були дуже вдячні працівникам, які затрималися заради них і навіть дали сфотографуватися в рожевому "Кадилаку", місцевій пам'ятці.

На церемонії, крім нареченого та нареченої, були присутні лише мати та діти Дженніфер Лопес.

Пара, відома під загальним ім'ям "Бенніфер", одержала дозвіл на шлюб в окрузі Кларк, штат Невада.

Ліцензія була отримана в суботу та оформлена на їхні законні імена Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес.

Дженніфер також візьме прізвище Аффлека. Офіс реєстратора округу Кларк повідомляє, що попзірка змінить своє ім'я на Дженніфер Аффлек. Однак свідоцтво про шлюб поки не оформлене.

Співачка та акторка вже розповіла подробиці церемонії у Лас-Вегасі.