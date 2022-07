Дженніфер Лопес поділилася подробицями весільної церемонії в Лас-Вегасі

Знаменитість натякнула підписникам, що змінила ім'я на Дженніфер Лінн Аффлек.

Нещодавно стало відомо про те, що знаменита пара — Дженніфер Лопес і Бен Аффлек — одружилася. Через майже двадцять років із часу їхніх перших заручин, 52-річна акторка сказала своєму коханому "Так" у каплиці Little White Wedding у Лас-Вегасі. З цієї нагоди Джей Ло опублікувала кілька весільних селфі на своєму особистому сайті On The JLo, а також поділилася подробицями церемонії. Про це пише Daily mail.

За інформацією видання, підписники знаменитості отримали e-mail, у якому підтверджувалася інформація про те, що весілля відбулося. Лист був підписаний "Mrs. Дженніфер Лінн Аффлек". За посиланням у листі можна було переглянути кілька селфі молодят і відео, як пара готується до свого особливого дня.

Знаменитість розповіла своїм підписникам, що в день весілля разом із Аффлеком вони вирушили в Лас-Вегас, щоб обмінятися клятвами в маленькій каплиці. Разом із ними в черзі за дозволом стояли ще чотири пари, які прилетіли у весільну столицю світу, щоб заявити про своє кохання.

"Позаду нас двоє чоловіків трималися за руки й трималися один за одного. Перед нами молода пара, яка здійснила тригодинну поїздку з Вікторвілля в день другого дня народження своєї дочки — всі ми бажали одного і того ж — щоб світ визнав нас партнерами та заявив про свою любов до світу через стародавній і майже універсальний символ шлюбу", — написала Джей Ло в листі до підписників.

За словами акторки, вони з Беном ледве встигли дістатися до каплиці до півночі, сфотографувавшись дорогою в знаменитому рожевому "Кадилаку" Елвіса з відкидним верхом, після чого обмінялися клятвами та під весільний марш, що грав із Bluetooth-колонок, зустріли найкращу в їхньому житті ніч у статусі молодят.

"Отже, з найкращими свідками, яких тільки можна собі уявити, сукнею зі старого фільму та курткою з шафи Бена, ми прочитали наші власні клятви в маленькій каплиці та подарували одне одному обручки, які носитимемо до кінця наших днів. Спасибі каплиці Little White Wedding за те, що дозволили мені переодягнутися в кімнаті відпочинку, поки Бен перевдягався в чоловічому туалеті", — продовжила акторка.

