Ані Лорак таємно вийшла заміж (фото)

Весілля пари відбулося на Мальдівах, де вони були тільки вдвох. За їхніми словами, вони розписалися ще в вересні минулого року. Тепер молодята обіцяють влаштувати торжество для близьких.

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46-річна українська співачка Ані Лорак, яка багато років живе і працює в Росії, вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку. Чоловік освідчився їй 27 вересня 2024 року, у день народження артистки, пишуть росЗМІ.

Пара не поспішає ділитися подробицями, але, за інформацією журналістів, урочистість відбулася на Мальдівах. Вони влаштували таємне весілля, де були тільки вдвох.

"Поспішаємо розділити з вами прекрасну подію нашого життя! Спасибі моїм дорогим друзям", – написала Лорак у соцмережі.

В одному з інтерв'ю вона розкрила більше подробиць:

"Я була на Мальдівах, але – це окрема історія. Казкова подорож, здійснення мрії дівчинки, яка загадала кохання, прекрасного нареченого, який її буде обожнювати і носити на руках, красиву сукню. Це все сталося, але я досі не можу повірити, що це реальність. Ніби я чекала цього все своє життя. Усе було дуже легко. Ми зробили цю подію дуже інтимною, тільки для двох... У мене вже був досвід весілля на 200 осіб, більш ніж половина з них потім навіть не згадали, що перебували там".

Пізніше молодята хочуть влаштувати більш пишне торжество для близьких, де будуть присутні їхні діти.

Ісаак і Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) разом уже кілька років. Про їхній роман громадськість дізналася 2023 року. Вони познайомилися на Ібіці, де живе Віджраку, коли Лорак "приходила до тями і загалом знаходила свій баланс".

Ісаак називає себе "цілісним велнес-експертом" і "творцем позитивної карми", що розділяє концепцію "філософії радості".

Закохані часто публікували спільні знімки і публічно говорили про свої почуття одне до одного. ЗМІ писали, що Віджраку переїхав жити в Москву до співачки. До них у гості приїжджала його 22-річна дочка Ебоні. Також у нього є син.

Ані Лорак із донькою Софією та Ісаак Віджраку з донькою Ебоні Фото: instagram.com/anilorak

Лорак виховує 13-річну доньку Софію. Дівчинка народилася у шлюбі співачки з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу. Вони були одружені майже 10 років. Пара офіційно розлучилася 2019 року. Артистка зізнається, що не проти народити ще дітей.

Ставлення Ані Лорак до війни

У 2014 році, коли Росія вперше напала на Україну, артистка продовжила працювати в країні-агресорі. Уже 2022 року співачка категорично розставила всі крапки над "і", залишившись і надалі в Росії.

Уже в березні 2023 року артистка опублікувала у себе на сторінці в Instagram допис, у якому назвала себе українською артисткою, чим вона дуже пишається. Однак, уже 2014 року, за її словами, її хотіли використати в політичних цілях, від чого вона відмовилася. Після цього їй поставили умову, або грати за їхніми правилами, або буде кінець кар'єри. Саме це, за словами Лорак, підштовхнуло її до переїзду в Росію.

Також вона заявила, що насправді не підтримує жодних форм насильства і проти війни загалом. І заперечує, що фінансує українську армію. Таким чином вона заявила, що не хоче брати участь у політичних іграх. Цей допис артистка написала через те, що саме тоді в Росії почали активно скасовувати її концерти.

Уже згодом Кароліна почала показувати, як допомагає переселенцям із Донецької та Луганської областей, яких евакуювали до Росії. У березні 2024 року стало відомо, що артистка збирається отримати російський паспорт.

Раніше Фокус писав, що Ані Лорак здивувала знімком своєї дочки.