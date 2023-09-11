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Світ Російсько-українська війна

Виправдалася перед росіянами: Ані Лорак заявила, що не допомагає ЗСУ (фото)

Ані Лорак, співачка, допомога ЗСУ, війна в Україні
Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram | Ані Лорак заявила, що не допомагає ЗСУ

Артистка стверджує, що останнім часом про неї нібито поширюють "брехливу інформацію". За словами співачки, її це "жахає".

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Співачка Ані Лорак, яка народилася в Україні, проте проживає в Російській Федерації, заявила, що не надавала військову допомогу Збройним силам України. Про це артистка написала в Instagram 11 вересня.

"Останнім часом жахаюся кількістю брехливої інформації про себе", — заявила співачка.

Ані Лорак заявила, що надає лише "адресну допомогу", зокрема "біженцям з України". За словами співачки, надання допомоги військовим не узгоджується з її принципами.

"Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю", — написала Ані Лорак.

Артистка також звернулася до "нечесних ЗМІ", звинувативши їх у маніпуляціях.

"Раджу перестати маніпулювати моїм ім'ям і займатися чесною журналістикою, заснованою на правдивих фактах", — підсумувала співачка.

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Ані Лорак
Фото: Скриншот

Нагадаємо, що атака БПЛА на Москву 30 травня стала приводом для цілої хвилі мемів. Зокрема, у мережі широко поширилося фото з наклейкою на одному з літальних апаратів із написом "Фонд помсти Ані Лорак".

Ми також писали 25 березня про те, що в Росії почали скасовувати концерти Ані Лорак через побоювання, що співачка жертвуватиме гроші на ЗСУ. Великий захід у Краснодарі скасували після того, як співачка вирішила провести благодійний концерт для збору і передання коштів постраждалим від російської агресії.