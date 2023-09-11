Виправдалася перед росіянами: Ані Лорак заявила, що не допомагає ЗСУ (фото)

Артистка стверджує, що останнім часом про неї нібито поширюють "брехливу інформацію". За словами співачки, її це "жахає".

Related video

Співачка Ані Лорак, яка народилася в Україні, проте проживає в Російській Федерації, заявила, що не надавала військову допомогу Збройним силам України. Про це артистка написала в Instagram 11 вересня.

"Останнім часом жахаюся кількістю брехливої інформації про себе", — заявила співачка.

Ані Лорак заявила, що надає лише "адресну допомогу", зокрема "біженцям з України". За словами співачки, надання допомоги військовим не узгоджується з її принципами.

"Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю", — написала Ані Лорак.

Артистка також звернулася до "нечесних ЗМІ", звинувативши їх у маніпуляціях.

"Раджу перестати маніпулювати моїм ім'ям і займатися чесною журналістикою, заснованою на правдивих фактах", — підсумувала співачка.

Ані Лорак Фото: Скриншот

Нагадаємо, що атака БПЛА на Москву 30 травня стала приводом для цілої хвилі мемів. Зокрема, у мережі широко поширилося фото з наклейкою на одному з літальних апаратів із написом "Фонд помсти Ані Лорак".

Ми також писали 25 березня про те, що в Росії почали скасовувати концерти Ані Лорак через побоювання, що співачка жертвуватиме гроші на ЗСУ. Великий захід у Краснодарі скасували після того, як співачка вирішила провести благодійний концерт для збору і передання коштів постраждалим від російської агресії.