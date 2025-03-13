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Стиль жизни

Ани Лорак тайно вышла замуж (фото)

Ани Лорак и Исаак Виджраку, свадьба
Фото: super.ru | Свадьба Ани Лорак и Исаака Виджраку

Свадьба пары состоялась на Мальдивах, где они были только вдвоем. По их словам, они расписались еще в сетябре прошлого года. Теперь молодожены обещают устроить торжество для близких.

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46-летняя украинская певица Ани Лорак, которая много лет живет и работает в России, вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Мужчина сделал ей предложение 27 сентябре 2024 года, в день рождения артистки, пишут росСМИ.

Пара не спешит делиться подробностями, но, по информации журналистов, торжество прошло на Мальдивах. Они устроили тайную свадьбу, где были только вдвоем.

"Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям", – написала Лорак в соцсети.

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Фото: super.ru

В одном из интервью она раскрыла больше подробностей:

"Я была на Мальдивах, но – это отдельная история. Сказочное путешествие, исполнение мечты девочки, которая загадала любовь, прекрасного жениха, который ее будет боготворить и носить на руках, красивое платье. Это все случилось, но я до сих пор не могу поверить, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь. Все было очень легко. Мы сделали это событие очень интимным, только для двоих… У меня уже был опыт свадьбы на 200 человек, больше половины из них потом даже не вспомнили, что находились там".

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Фото: instagram.com/anilorak

Позже молодожены хотят устроить более пышное торжество для близких, где будут присутствовать их дети.

Исаак и Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) вместе уже несколько лет. Об их романе общественность узнала в 2023 году. Они познакомились на Ибице, где живет Виджраку, когда Лорак "приходила в себя и в целом находила свой баланс".

Исаак называет себя "целостным велнес-экспертом" и "творцом позитивной кармы", разделяющим концепцию "философии радости".

Влюбленные часто публиковали совместные снимки и публично говорили о своих чувствах друг к другу. СМИ писали, что Виджраку переехал жить в Москву к певице. К ним в гости приезжала его 22-летняя дочь Эбони. Также у него есть сын.

Ани Лорак семья Fullscreen
Ани Лорак с дочерью Софией и Исаак Виджраку с дочерью Эбони
Фото: instagram.com/anilorak

Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию. Девочка родилась в браке певицы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они были женаты почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году. Артистка признается, что не прочь родить еще детей.

Отношение Ани Лорак к войне

В 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину, артистка продолжила работать в стране-агрессоре. Уже в 2022 году певица категорически расставила все точки над "і", оставшись и в дальнейшем в России.

Уже в марте 2023 года артистка опубликовала у себя на странице в Instagram сообщение, в котором назвала себя украинской артисткой, чем она очень гордится. Однако, уже в 2014 году, по ее словам, ее хотели использовать в политических целях, от чего она отказалась. После этого ей поставили условие, или играть по их правилам, или будет конец карьеры. Именно это, по словам Лорак, подтолкнуло ее к переезду в Россию.

Также она заявила, что на самом деле не поддерживает никаких форм насилия и против войны в целом. И отрицает, что финансирует украинскую армию. Таким образом она заявила, что не хочет участвовать в политических играх. Это сообщение артистка написала из-за того, что именно тогда в России начали активно отменять ее концерты.

Уже впоследствии Каролина начала показывать, как помогает переселенцам из Донецкой и Луганской областей, которых эвакуировали в Россию. В марте 2024 года стало известно, что артистка собирается получить российский паспорт.

Ранее Фокус писал, что Ани Лорак удивила снимком своей дочери.