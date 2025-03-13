Ани Лорак тайно вышла замуж (фото)

Свадьба пары состоялась на Мальдивах, где они были только вдвоем. По их словам, они расписались еще в сетябре прошлого года. Теперь молодожены обещают устроить торжество для близких.

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46-летняя украинская певица Ани Лорак, которая много лет живет и работает в России, вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Мужчина сделал ей предложение 27 сентябре 2024 года, в день рождения артистки, пишут росСМИ.

Пара не спешит делиться подробностями, но, по информации журналистов, торжество прошло на Мальдивах. Они устроили тайную свадьбу, где были только вдвоем.

"Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни! Спасибо моим дорогим друзьям", – написала Лорак в соцсети.

В одном из интервью она раскрыла больше подробностей:

"Я была на Мальдивах, но – это отдельная история. Сказочное путешествие, исполнение мечты девочки, которая загадала любовь, прекрасного жениха, который ее будет боготворить и носить на руках, красивое платье. Это все случилось, но я до сих пор не могу поверить, что это реальность. Будто я ждала этого всю свою жизнь. Все было очень легко. Мы сделали это событие очень интимным, только для двоих… У меня уже был опыт свадьбы на 200 человек, больше половины из них потом даже не вспомнили, что находились там".

Позже молодожены хотят устроить более пышное торжество для близких, где будут присутствовать их дети.

Исаак и Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак) вместе уже несколько лет. Об их романе общественность узнала в 2023 году. Они познакомились на Ибице, где живет Виджраку, когда Лорак "приходила в себя и в целом находила свой баланс".

Исаак называет себя "целостным велнес-экспертом" и "творцом позитивной кармы", разделяющим концепцию "философии радости".

Влюбленные часто публиковали совместные снимки и публично говорили о своих чувствах друг к другу. СМИ писали, что Виджраку переехал жить в Москву к певице. К ним в гости приезжала его 22-летняя дочь Эбони. Также у него есть сын.

Ани Лорак с дочерью Софией и Исаак Виджраку с дочерью Эбони Фото: instagram.com/anilorak

Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию. Девочка родилась в браке певицы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они были женаты почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году. Артистка признается, что не прочь родить еще детей.

Отношение Ани Лорак к войне

В 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину, артистка продолжила работать в стране-агрессоре. Уже в 2022 году певица категорически расставила все точки над "і", оставшись и в дальнейшем в России.

Уже в марте 2023 года артистка опубликовала у себя на странице в Instagram сообщение, в котором назвала себя украинской артисткой, чем она очень гордится. Однако, уже в 2014 году, по ее словам, ее хотели использовать в политических целях, от чего она отказалась. После этого ей поставили условие, или играть по их правилам, или будет конец карьеры. Именно это, по словам Лорак, подтолкнуло ее к переезду в Россию.

Также она заявила, что на самом деле не поддерживает никаких форм насилия и против войны в целом. И отрицает, что финансирует украинскую армию. Таким образом она заявила, что не хочет участвовать в политических играх. Это сообщение артистка написала из-за того, что именно тогда в России начали активно отменять ее концерты.

Уже впоследствии Каролина начала показывать, как помогает переселенцам из Донецкой и Луганской областей, которых эвакуировали в Россию. В марте 2024 года стало известно, что артистка собирается получить российский паспорт.

Ранее Фокус писал, что Ани Лорак удивила снимком своей дочери.