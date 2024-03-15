Ані Лорак зібралася отримувати паспорт РФ, — росЗМІ

Співачка продовжувала працювати та жити в РФ як після анексії Криму 2014 року, так і після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Однак про отримання громадянства іншої країни раніше вона не говорила.

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Українська співачка Ані Лорак у лютому подала заяву на отримання російського громадянства. Про це повідомило РИА "Новости" в п'ятницю, 15 березня.

У медіа уточнили, що інформацію про те, що співачка хоче отримати громадянство РФ і вже робить для цього конкретні кроки, отримали від інформатора, який входить у близьке оточення співачки.

Зазначимо, під час російсько-української війни 2014 року Ані Лорак не переривала зв'язки з російським шоубізнесом, за що неодноразово піддавалася критиці в Україні, зокрема її "плани" дати концерту в окупованому Криму. Першу справжню хвилю обурення спричинили виступ співачки на весіллі доньки Володимира Литвина під час кривавих подій на Майдані в лютому 2014 року та згодом вихід в ефір після початку захоплення Криму (15 березня 2014 року) заздалегідь записаного концерту за 30 листопада та з врученням премії "Золотий грамофон".

У лютому 2022 року після вторгнення Росії в Україну не засудила країну-агресора, в якій проживала і працювала. Українські артисти засудили її, а Комітет Верховної Ради з питань інформполітики звернувся до Президента України з проханням позбавити співачку звання "Народний артист України".

У жовтні 2022 року проти Ані Лорак було введено санкції РНБО.

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Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року Ані Лорак прокоментувала чутки про підтримку ЗСУ. Співачка підкреслила, що дуже дорожить своїми шанувальниками як у РФ, так і в Україні. Ані Лорак також спростувала інформацію про те, що вона вирученими за концерти коштами допомагає ЗСУ.