Кім Кардаш'ян зізналася, що втратила величезний діамант на весіллі мільярдерів в Індії

Кім та її сестра Хлоя були гостями на весіллі Ананта Амбані та Радики Мерчант за 1 мільярд доларів. І десь на подвір'ї Кім загубила великий алмаз зі свого намиста.

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Кім Кардаш'ян зізналася, що якимось чином примудрилася загубити величезний діамант на неймовірно розкішному весіллі індійських мільярдерів Ананта Амбані та Радики Мерчант у Мумбаї, Індія, в липні 2024 року. Про це пише Daily Mail.

Кім Кардаш'ян і Хлої Кардаш'ян на весіллі Амбані Фото: Instagram/Kim Kardashian

Хоча Кім і Хлоя не були знайомі ні з нареченим, ні нареченою, їх запросив сам індійський магнат Мукеш Амбані, чиї статки оцінюють у понад 123 мільярди доларів.

Хлоя і Кім продемонстрували на урочистостях розкішне вбрання, створене провідними дизайнерами Індії, зокрема екстравагантні прикраси, розроблені їхньою подругою Лоррейн Шварц, яка також розробляє прикраси для сім'ї Амбані.

У другий вечір урочистості на Кім було масивне намисто, усипане грушоподібними діамантами. І один із цих діамантів упав і загубився.

Кім Кардаш'ян і Ашварія Рай на весіллі Амбані Фото: Instagram/Kim Kardashian

Хлоя це помітила, підкликала Шварц і сказала: "Він пропав!"

Вечірку зупинили і всі почали шукати алмаз.

"Ми оглядаємо всю підлогу, намагаючись зрозуміти, куди він подівся, шукаємо в моєму топі, шукаємо в моїй спідниці. Його ніде не можемо знайти", — розповіла Кім, яка шукала діамант навіть у своєму декольте. Вона пожартувала, що їй довелося б заплатити за зниклу коштовність, але Лоррейн припустила, що діамант знайдеться.

Кім Кардаш'ян і Хлої Кардаш'ян на весіллі Амбані Фото: Instagram/Kim Kardashian

Але вона помилилася — він зник без сліду.

Нагадаємо, розкішне весілля, на яке Мукеш Амбані, за чутками, витратив мільярд доларів, стало головною світською подією 2024 року. На урочистості були присутні такі відомі гості, як Гілларі Клінтон, Джон Сіна, Нік Джонас і його дружина Пріянка Чопра, Борис Джонсон і багато інших відомих селебріті, бізнесменів і політиків.

А на передвесільній вечірці, яка відбулася в березні 2024 року, виступила Ріанна, яка за концерт отримала від Мукеша Амбані 6 мільйонів доларів.