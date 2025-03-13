Ким Кардашьян призналась, что потеряла огромный бриллиант на свадьбе миллиардеров в Индии

Ким и ее сестра Хлоя были гостями на свадьбе Ананта Амбани и Радики Мерчант за 1 миллиард долларов. И где-то во дворе Ким потеряла большой алмаз из свого ожерелья.

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Ким Кардашьян призналась, что каким-то образом умудрилась потерять огромный бриллиант на невероятно роскошной свадьбе индийских миллиардеров Ананта Амбани и Радики Мерчант в Мумбаи, Индия, в июле 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян и Хлои Кардашьян на свадьбе Амбани Фото: Instagram/Kim Kardashian

Хотя Ким и Хлоя не были знакомы ни с женихом, ни невестой, их пригласил сам индийский магнат Мукеш Амбани, чье состояние оценивается более чем в 123 миллиарда долларов.

Хлоя и Ким продемонстрировали на торжествах роскошные наряды, созданные ведущими дизайнерами Индии, в том числе экстравагантные украшения, разработанные их подругой Лоррейн Шварц, которая также разрабатывает украшения для семьи Амбани.

Во второй вечер торжества на Ким было массивное ожерелье, усыпанное грушевидными бриллиантами. И один из этих бриллиантов упал и потерялся.

Ким Кардашьян и Ашвария Рай на свадьбе Амбани Фото: Instagram/Kim Kardashian

Хлоя это заметила, подозвала Шварц и сказала: "Он пропал!"

Вечеринку остановили и все принялись искать алмаз.

"Мы осматриваем весь пол, пытаясь понять, куда оно делось, ищем в моем топе, ищем в моей юбке. Его нигде не можем найти", — рассказала Ким, которая искала бриллиант даже в своем декольте. Она пошутила, что ей пришлось бы заплатить за исчезнувшую драгоценность, но Лоррейн предположила, что бриллиант найдется.

Ким Кардашьян и Хлои Кардашьян на свадьбе Амбани Фото: Instagram/Kim Kardashian

Но она ошиблась – он пропал без следа.

Напомним, роскошная свадьба, на которую Мукеш Амбани, по слухам, потратил миллиард долларов, стала главным светским событием 2024 года. На торжестве присутствовали такие известные гости, как Хиллари Клинтон, Джон Сина, Ник Джонас и его жена Приянка Чопра, Борис Джонсон и многие другие известные селебрити, бизнесмены и политики.

А на предсвадебной вечеринке, которая прошла в марте 2024 года, выступила Рианна, которая за концерт получила от Мукеша Амбани 6 миллионов долларов.