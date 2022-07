Дженнифер Лопес поделилась подробностями свадебной церемонии в Лас-Вегасе

Знаменитость намекнула подписчикам, что сменила имя на Дженнифер Линн Аффлек.

Недавно стало известно о том, что знаменитая пара — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, наконец, поженились. Спустя почти двадцать лет с их первой помолвки, 52-летняя актриса сказала своему возлюбленному "Да" в часовне Little White Wedding в Лас-Вегасе. По этому случаю Джей Ло опубликовала несколько свадебных селфи на своем личном сайте On The JLo, а также поделилась подробностями церемонии. Об этом пишет Daily mail.

По информации издания, подписчики знаменитости получили e-mail, в котором подтверждалась информация о том, что свадьба состоялась. Письмо было подписан "Mrs. Дженнифер Линн Аффлек". По ссылке в письме можно было посмотреть несколько селфи молодоженов и видео, как пара готовится к своему особому дню.

Знаменитость рассказала своим подписчикам, что в день свадьбы вместе с Аффлеком они отправились в Лас-Вегас, чтобы обменяться клятвами в маленькой часовне. Вместе с ними в очереди за разрешением стояли еще четыре пары, которые прилетели в свадебную столицу мира, чтобы заявить о своей любви.

"Позади нас двое мужчин держались за руки и держались друг за друга. Перед нами молодая пара, которая совершила трехчасовую поездку из Викторвилля в день второго дня рождения своей дочери — все мы желали одного и того же — чтобы мир признал нас партнерами и заявил о своей любви к миру через древний и почти универсальный символ брака" — написала Джей Ло в письме к подписчикам.

По словам актрисы, они с Беном едва успели добраться до часовни к полуночи, сфотографировавшись по дороге в знаменитом розовом Кадиллаке Элвиса с откидным верхом, после чего обменялись клятвами и под свадебный марш, играющий из Bluetooth-колонок, встретили лучшую в их жизни ночь в статусе молодоженов.

"Итак, с лучшими свидетелями, которых только можно себе представить, платьем из старого фильма и курткой из шкафа Бена, мы прочитали наши собственные клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые будем носить до конца наших дней. Спасибо часовне Little White Wedding за то, что позволили мне переодеться в комнате отдыха, пока Бен переодевался в мужском туалете." — продолжила актриса.

