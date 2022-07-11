Дженнифер Лопес похвасталась необычной прической от звездного парикмахера (видео)

Джей Ло поделилась кадрами подготовки к фотосессии для рекламы нового продукта ее косметического бренда.

Знаменитый стилист и парикмахер Крис Эпплтон, которому свои волосы доверяют Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян и другие звезды шоу-бизнеса, поделился результатами своей работы в Instagram, показав ее безупречный макияж, а также очень оригинальную прическу. Аналогичное видео на странице в соцсети опубликовала и сама Дженнифер.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Крис собрал волосы Дженнифер в гладкий тугой пучок. Переднюю часть волос он разделил посередине, а пряди заплел в косички по обе стороны ее лица.

Макияж певицы получился поразительно элегантным. Ее длинные ресницы были густо покрыты черной тушью, а тени для век Крис подобрал розового и золотого цвета, чтобы сделать глаза ярче.

Скулы визажист подчеркнул румянами персикового цвета, которые гармонировали с ее макияжем глаз, а на губы нанес помаду с нюдовым глянцевым оттенком, выбрав подводку более темного цвета, которая идеально повторяла форму губ звезды.

Пока команда колдовала над макияжем и прической Дженнифер для ее новой фотосессии и рекламы косметического бренда JLO Beauty, она сидела в шелковом халате с цветочным принтом.

"Не могу это трогать", – написала Лопес и добавила хэштег #Weekendshoots в конце.

Линейка косметических продуктов певицы включает очищающие средства, сыворотки, маски и крем для глаз. Согласно официальному сайту бренда, "цель состояла в том, чтобы создать роскошные, но доступные средства по уходу за кожей, которые вы могли бы позволить себе использовать ежедневно, и продукты, которые сопровождают вас на протяжении всей жизни".

Напомним, недавно Джей Ло, которой 52 года, представила кадры, где позирует в роскошных ярких купальниках, состоящих в основном из сексуальных комплектов из двух частей и сетчатых монокини, то и дело демонстрируя идеальные изгибы тела и подтянутую фигуру. Образы она разбавила золотыми аксессуарами, шляпами, браслетами, а также ярким макияжем.