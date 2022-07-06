52-летняя Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в бикини (видео)

Артистка показала, что не зря столько времени уделяет собственной внешности.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает демонстрировать плоды многочасовых занятий в спортзале и ежедневного ухода за своим телом. Поп-дива опубликовала видео на своих страницах в соцсетях, на котором позирует в купальниках и чувствует себя готовой к активному лету.

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Джей Ло представила кадры, на которых позирует в роскошных ярких купальниках, которые в основном состояли из сексуальных комплектов из двух частей и сетчатых монокини, то и дело демонстрируя идеальные изгибы тела и подтянутую фигуру. Образы она разбавила золотыми аксессуарами, шляпами, браслетами, а также ярким макияжем.

В довершение ко всему Дженнифер придала совершенно новый смысл фразе "Hot Girl Summer".

"Абсолютно великолепна! Самая красивая женщина", "Каждый день ты выглядишь фантастически, ты прекрасна", "Джей Ло, ты такая красивая душа и такая талантливая женщина с большим сердцем и мудростью. Настоящий образец для подражания", – пишут в комментариях поклонники звезды.

Ранее мы рассказываали о том, что Лопес показала свое лицо без макияжа, а затем при полном мейкапе. Таким образом она прорекламировала новый продукт союственного косметического бренда JLo Beauty под названием That Overnight Hustle, который артистка назвала "уход за лицом во флаконе".

Сейчас у знаменитости – белая полоса в жизни. Она снова невеста, поскольку Бен Аффлек сделал ей предложение, подарив ей кольцо с редким зеленым бриллиантом, а также переезжает в новый особняк, где будет жить с возлюбленным и детьми. Роскошное имение обошлось паре в 68 миллионов долларов. Недавно певица показала очень личные кадры со своим женихом.