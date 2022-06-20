Дженнифер Лопес показала очень личные кадры с Беном Аффлеком (фото, видео)

Джей Ло после воссоединения с Беном стала куда более ссентиментальной и все чаще открывает публике свои истинные чувства, показывая домашние кадры.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес нечасто позволяет себе показать на публике свои чувства к актеру Бену Аффлеку, с которым воссоединилась год назад после 17-летней разлуки, однако на День отца сделала исключение. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько фотографий и видео, показывающих всю глубину чувств Джей Ло к Аффлеку и нежность, которая царит в паре. На снимках и видео она выглядит по-настоящему счастливой.

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"С Днем отца самого заботливого, любящего, ласкового, последовательного и самоотверженного папу. #HappyFathersDay, моя любовь", – говорится в подписи.

Тут же – отрывок из ее интервью программе "Доброе утро, Америка", где Лопес говорит, что любит свою "карьеру, но нет ничего более полноценного" для нее, чем возможность создать семью с кем-то, кого она любит "глубоко и так же преданно".

"Мне нравится идея будущего и то, что мы можем создать. Но я действительно просто хочу насладиться моментом и оставаться в нем как можно дольше", — добавила Дженнифер.

В дополнение к изображениям с красных дорожек, которые они сделали на премьере "Последней дуэли" на Венецианском кинофестивале в сентябре прошлого года и гала-концерте 2022 года, певица поделилась и кадрами совместного времяпрепровождения. Среди кадров, сделанных дома или во время поездок на авто, были также некоторые моменты из их прошлогоднего путешествия на яхте за $100 млн в Сен-Тропе (Франция), когда пара впервые открыто рассказала о воссоединении.

В апреле этого года актер и певица снова обручились, и Лопес не скрывала того, насколько была счастлива получить кольцо с зеленым бриллиантом от Бена. Пара после многомесячных поисков уже определилась с будущим семейным гнездом, облюбовав особняк за $60 млн.

Тем временем экс-бойфренд Лопес Алекс Родригес, с которым она была вместе четыре года, и дело даже дошло до помолвки, наконец оправился от потери своей знаменитой возлюбленной и уже встречается с другими женщинами. В частности, его заметили за поцелуями с 25-летней Кэтрин Пэджетт в Taverna Anema e Core на Капри (Италия).