Эксперты назвали приблизительную стоимость нового помолвочного кольца Дженнифер Лопес

Новое кольцо от Бена Аффлека превзошло по размерам предыдущее, подаренное им Дженнифер еще в 2002 году. Тогда до свадьбы дело так и не дошло.

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Бен Аффлек и Дженнифер обручены, о чем певица лично сообщила своим подписчикам 9 апреля. В этот раз голливудский актер подарил возлюбленной роскошное помолвочное кольцо з зеленым бриллиантом, и эксперты вовсю взялись подсчитывать хотя бы приблизительную стоимость этого кольца, о чем пишет Bloomberg.

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По предварительным оценкам, его цена – от $5 млн до $7 млн и больше. По словам специалистов, "это настолько редкий предмет, что его цена почти слепая".

Камень в кольце Лопес весит 8,5 карата. Как заявил изданию генеральный директор Diamond Pro Майк Фрид, зеленый бриллиант такого размера — очень редкий экземпляр. Стоит кольцо, по его оценке, больше $5 млн или даже $10 млн.

[ + – ] Кольцо певицы оценивается в миллионы долларов Фото: people.com

Джош Вайнман, главный исполнительный директор Artisan Global Alliance, специализирующейся на редких фантазийных цветных и белых бриллиантах, в комментарии журналистам говорит, что последние пару месяцев были звонки, когда заказчик искал зеленый бриллиант весом примерно 10 карат – насыщенный или яркий, зелено-желтый или желто-зеленый, каким и является камень в кольце Джей Ло. При этом имя звонившего не разглашается.

"Я бы сказал, что в течение последних двух месяцев на улице раздавались звонки о чем-то подобном, — говорит по телефону Джош Вайнман, главный исполнительный директор Artisan Global Alliance, специализирующейся на редких фантазийных цветных и белых бриллиантах.

Он добавил, что, независимо от того, кто выбирал кольцо, Бен или Дженнифер, они сделали правильный выбор, а Лопес давно является поклонницей редких фантазийних камней.

"Этот бриллиант, скорее всего, также имеет зеленую флуоресценцию. Есть бриллианты, которые выглядят так, будто светятся в темноте", – отметил Вайнман.

Кроме него, подобные звонки получили еще около 15 игроков рынка бриллиантов. И во всех случаях речь шла о зеленых, зелено-синих, полностью зеленых, зелено-желтых бриллиантах.

Лиза Линхардт, диамантер и ювелир из Нью-Йорка, которая в прошлом делала украшения для Дженнифер Лопес, увидела новое обручальное кольцо актрисы на фотографии в Instagram и была поражена яркостью зеленого цвета.

[ + – ] Джей Ло сообщила подписчикам о помолвке

"Я подумала, что его можно каким-то образом обработать цветом – то, что мы называем облучением", — говорит Линхардт, имея в виду процесс добавления тепла для обогащения цвета бриллианта. Но когда она увидела другие фотографии и услышала из индустрии слухи о том, кто работал над кольцом, она уже так не думает:

"Кольцо кажется естественным, красивого зеленого цвета, а бриллианты такого размера и цвета встречаются исключительно редко".

Линхард знает, о чем говорит. Она работает в этом бизнесе уже 15 лет, включая 12 лет работы в розничном магазине в центре Манхэттена. Ювелир разработала дизайн украшений для Ники Минаж, Жизель Бюндхен, Иман, Керри Вашингтон и Синди Лаупер.

"Мы все знаем, что Джей Ло носила это знаменитое зеленое платье, а зеленый цвет всегда приносил ей удачу. У нее был синий бриллиант, у нее был белый, у нее был розовый. Я полагаю, пришло время для чего-то другого", – подчеркнула Линхард.

Новое кольцо, подаренное Беном, однозначно превосходит по стоимости помолвочное кольцо, которое Аффлек преподнес Лопес во время их романа в начале 2000-х годов. Тогда он преподнес невесте более скромный подарок — кольцо с розовым бриллиантом весом 6,1 карата. Свадьба в итоге не состоялась.

Напомним, на руке у Дженнифер заметили кольцо незадолго до того, как она сообщила о помолвке. Уже появились первые детали будущей свадьбы звездной пары.