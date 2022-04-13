Експерти назвали приблизну вартість нової обручки Дженніфер Лопес

Нова обручка від Бена Аффлека перевершила за розмірами попередню, подаровану ним Дженніфер ще 2002 року. Тоді до весілля справа так і не дійшла.

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Бен Аффлек і Дженніфер заручені, про що співачка особисто повідомила своїм підписникам 9 квітня. Цього разу голлівудський актор подарував коханій розкішну обручку із зеленим діамантом, і експерти на повну силу взялися підраховувати хоча б приблизну вартість цієї каблучки, про що пише Bloomberg.

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За попередніми оцінками, її ціна — від $5 млн до $7 млн і більше. За словами фахівців, "це настільки рідкісний предмет, що його ціна майже сліпа".

Камінь в обручці Лопес важить 8,5 карата. Як заявив генеральний директор Diamond Pro Майк Фрід, зелений діамант такого розміру — дуже рідкісний екземпляр. Коштує обручка, за його оцінкою, більше ніж $5 млн або навіть $10 млн.

[ + – ] Обручка співачки оцінюється в мільйони доларів Фото: people.com

Джош Вайнман, головний виконавчий директор Artisan Global Alliance, який спеціалізується на рідкісних фантазійних кольорових і білих діамантах, у коментарі журналістам каже, що останні кілька місяців були дзвінки, коли замовник шукав зелений діамант вагою приблизно 10 карат – насичений або яскравий, зелений, яким і є камінь в обручці Джей Ло. При цьому ім'я не розголошується.

"Я б сказав, що протягом останніх двох місяців на вулиці лунали дзвінки про щось подібне", — говорить по телефону Джош Вайнман, головний виконавчий директор Artisan Global Alliance, що спеціалізується на рідкісних фантазійних кольорових та білих діамантах.

Він додав, що, незалежно від того, хто вибирав обручку, Бен або Дженніфер, вони зробили правильний вибір, а Лопес давно є шанувальницею рідкісного фантазійного каміння.

"Цей діамант, швидше за все, також має зелену флуоресценцію. Є діаманти, які мають такий вигляд, ніби світяться в темряві", – зазначив Вайнман.

Крім нього, такі дзвінки отримали ще близько 15 гравців ринку діамантів. І в усіх випадках ішлося про зелені, зелено-сині, повністю зелені, зелено-жовті діаманти.

Ліза Лінхардт, діамантерка та ювелірка з Нью-Йорка, яка в минулому робила прикраси для Дженніфер Лопес, побачила нову обручку акторки на фотографії в Instagram і була вражена яскравістю зеленого кольору.

[ + – ] Джей Ло повідомила підписникам про заручини

"Я подумала, що його можна якимось чином обробити кольором — те, що ми називаємо опроміненням", — говорить Лінхардт, маючи на увазі процес додавання тепла для збагачення кольору діаманту. Але коли вона побачила інші фотографії та почула з індустрії чутки про те, хто працював над обручкою, вона вже так не думає:

"Обручка здається природною, красивого зеленого кольору, а діаманти такого розміру та кольору зустрічаються виключно рідко".

Лінхард знає, про що говорить. Вона працює в цьому бізнесі вже 15 років, включаючи 12 років роботи в роздрібному магазині в центрі Манхеттена. Ювелірка розробила дизайн прикрас для Нікі Мінаж, Жизель Бюндхен, Іман, Керрі Вашингтон і Сінді Лаупер.

"Ми всі знаємо, що Джей Ло носила цю знамениту зелену сукню, а зелений колір завжди приносив їй удачу. У неї був синій діамант, у неї був білий, у неї був рожевий. Я вважаю, настав час для чогось іншого", – наголосила Лінхард.

Нова каблучка, подарована Беном, однозначно перевершує за вартістю обручку, яку Аффлек подарував Лопес під час їхнього роману на початку 2000-х років. Тоді він подарував нареченій скромніший подарунок — обручку з рожевим діамантом вагою 6,1 карата. Весілля в результаті не відбулося.

Нагадаємо, на руці в Дженніфер помітили кільце незадовго до того, як вона повідомила про заручини. Вже з'явилися перші деталі майбутнього весілля зіркової пари.