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Дженніфер Лопес знову заручена з Беном Аффлеком

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Дженніфер Лопес, заручини, Аффлек
Фото: Getty Images | Джей Ло знову заручена з Беном Аффлеком

Зіркова пара була також близько до весілля 18 років тому, але несподівано для шанувальників оголосила про розлучення.

Дженніфер Лопес оголосила про свої заручини з Беном Аффлеком. Акторка поділилася дивовижною новиною з фанатами в п'ятничній електронній розсилці. В повідомленні було відео з Джей Ло, що милується величезним зеленим діамантом на безіменному пальці, фотографією якого поділилася її сестра в соцмережах. Також акторка повідомила про зворушливу новину у своєму блоці On the Jlo та у Твіттері.

"Отже, я маю справді захопливу й особливу історію, якою хочу поділитися..." — сказала Лопес своїм підписникам. Вона додала до запису смайлик із каблучкою з діамантом.

Нагадаємо, роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека на початку 2000-х тривав лише два роки, але вони були настільки популярною парою, що їх навіть нагородили милим прізвиськом "Бенніфер". Знаменитості збиралися одружитися, але несподівано для фанатів розірвали заручини у 2004 році. Справжню причину розлучення актори не назвали досі. Через 17 років — влітку 2021 року — пара возз'єдналася. Сподіваємось, цього разу надовго.

Як писав раніше Фокус, нещодавно Лопес здобула довгоочікувану нагороду, якою відзначили її досягнення у світовому шоубізнесі.