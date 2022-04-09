Дженнифер Лопес снова помолвлена с Беном Аффлеком

Звездная пара была также близка к свадьбе 18 лет назад, но неожиданно для поклонников объявила о расставании.

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Дженнифер Лопес объявила о своей помолвке с Беном Аффлеком. Актриса поделилась впечатляющей новостью с фанатами в пятничной электронной рассылке. В сообщении было видео с Джей Ло, любующейся огромным зеленым бриллиантом на безымянном пальце, фотографией которого поделилась ее сестра в соцсетях. Также актриса сообщила о волнующей новости в своем блоке On the Jlo и в Твиттере.

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"Итак, у меня есть действительно захватывающая и особенная история, которой я хочу поделиться…" — сказала Лопес своим подписчикам. Она добавила к записи смайлик с кольцом с бриллиантом.

Напомним, роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в начале 2000-х длился всего два года, но они были настолько популярной парой, что удостоились даже милого прозвища "Беннифер". Знаменитости собирались пожениться, но неожиданно для фанатов разорвали помолвку в 2004 году. Настоящую причину расставания актеры не назвали до сих пор. Спустя 17 лет — летом 2021 года — пара воссоединилась. Надеемся, на этот раз надолго.

Как писал ранее Фокус, недавно Лопес получила долгожданную награду, которой отметили ее достижения в мировом шоу-бизнесе.