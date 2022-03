Дженнифер Лопес получила самую долгожданную награду в своей жизни (фото, видео)

Многолетний труд Джей Ло на благо мирового шоу-бизнеса отмечен престижной наградой.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес празднует свой очередной триумф, получив награду Icon Award на церемонии iHeartRadio Music Awards, сообщает The New York Post. Таким образом артистка стала признаной иконой мирового шоу-бизнеса, который уже просто невозможно представить без нее.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По этому случаю артистка представила грандиозное шоу, исполнив свои самые знаменитые хиты, причем номер сопровождался шоу трансперсон, шествовавших по сцене в самых запоминающихся образах Джей Ло за годы ее карьеры. Автором перфоманса стал актер и певец Билли Портер.

"Сегодняшнее слово – "икона", – крикнул он на сцене, одетый во все розовое.

Первую песню Лопес исполнила в шубе с надписью Equality (Равенство), а затем прозвучала композиция On My Way из ее последней картины "Первый встречный" (Marry Me).

Премия Icon Award была вручена артистке за ее вклад в поп-культуру настолько, что ее невозможно представить без нее.

"Артист настолько культовый, что вам нужно всего лишь услышать три буквы, чтобы узнать, кто это: JLO!", – объявил LL Cool J, вручая награду Дженнифер.

"Хотела бы я сказать вам, что награды — это самое важное для меня, но это неправда, несмотря на то, что я люблю блестящие вещи. Но я делаю это не поэтому. Это не самое главное для меня. Я делаю это для вас, ребята (имея в виду зрителей). Ваши любовь, признательность и доброта – вот что для меня важнее всего!", – сказала Лопес со сцены.

По ее словам, она не могла представить такого успеха, "будучи маленькой девочкой, выросшей в Бронксе". Она поблагодарила своих поклонников за то, что "эта мечта сбылась", и поклялась "никогда не принимать это как должное":

"Поэтому я хочу сказать спасибо каждому из вас за то, что вы верили в меня, когда другие люди не верили, даже когда я не верила. Спасибо, что научили меня тому, кто я есть на самом деле".

Среди зрителей в зале был и Бен Аффлек, который с гордостью смотрел на Дженнифер. Он стоял рядом со своим 10-летним сыном Сэмюэлем и 14-летней дочерью певицы Эммой.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек присмотрели роскошный особняк за десятки миллионов долларов для совместного проживания. Ранее певица признавалась, что сейчас в ее жизни – самый счастливый период: она успешна в любви, карьере, а ее дети здоровы.