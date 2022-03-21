Дженнифер Лопес и Бен Аффлек покупают совместный дом за $50 млн: фото роскошной недвижимости

В новом особняке 10 спален, 17 ванных комнат и четыре кухни.

52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес и 49-летний актер Бен Аффлек, воссоединившиеся после 17 лет разлуки, наконец присмотрели достойный дом для совместной жизни, сообщает TMZ.

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Пара присмотрела особняк в престижном районе "богатых и знаменитых" Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, стоимостью $50 млн, и сейчас продолжается процедура оформления всех необходимых документов.

Трехуровневый мегаособняк был построен в 1936 году, его площадь составляет 1832 квадратных метра, а площадь поместья – 4856 метров квадратных. В доме 10 спален, 17 ванных комнат, он выполнен в стиле классической европейской архитектуры, но имеет стильные современные элементы.

В особняке есть кинотеатр, мультbмедийная комната, винный погреб, тренажер, четыре кухни. В главной спальне есть двойные шкафы в стиле выставочного зала и мраморная ванна. Среди прочих удобств — высококлассная бытовая техника Viking, Sub-Zero и Bosch, а также две комнаты для персонала и гостей.

Поместье очень хорошо спрятано от любопытных глаз фанатов или папарацци множеством деревьев, и один из аспектов, о котором стоит упомянуть, — это очень ухоженная территория. Поскольку он находится в Лос-Анджелесе, здесь традиционно есть бассейн, кострища, зоны отдыха. На территории также расположен гостевой дом с собственной кухней.

В особняке есть четыре парковочных места, которых достаточно для пары. Дженнифер Лопес ранее признавалась, что ей не очень нравится водить машину, но она владеет Rolls-Royce Phantom Drophead. У Бен Аффлека тоже впечатляющий автопарк: Tesla S Plaid, Lexus RS, Chevrolet Chevelle SS, Mercedes-AMG S 63 и Audi S8, а также коллекция мотоциклов.

В настоящее время дом принадлежит управляющему хедж-фонда Тодду Лемкину, техасскому миллиардеру, который купил его в 2016 году за $27,6 млн. Он и его жена Кэти провели капитальный ремонт, а также расширили жилые помещения. Миллиардер выставил его на продажу в начале февраля 2022 года по цене, вдвое превышающей ту, за которую он заплатил изначально, и теперь Бен и Дженнифер заинтересовались им.

Этот особняк стане домом не только для Бена и Дженнифер, но и для их детей. У певицы подрастают двое 14-летних близнецов Макс и Эмме, а у Бена есть трое детей от Дженнифер Гарнер – Вайолет, Сэмюэль и Серафина Роуз.

Напомним, певица долгое время никак не комментировала возрождение романа с Беном Аффлеком после их расставания в 2004 году буквально накануне свадьбы. Однако в одном из своих интервью она все же раскрыла карты. По ее словам, раньше они оба были не готовы к тому вниманию, которое свалилось на них. Но теперь они верят, что любовь, проверенная годами, не сломается под давлением слишком любопытных СМИ.

Лопес призналась, что сейчас находится в самой счастливой точке в своей жизни: у нее успешная карьера, здоровые и счастливые дети, любимый человек и любовь людей. Правда, ложку дегтя в идиллию добавляют близнецы артистки, Эмма и Макс, у которых сейчас подростковый период. Дженнифер верит, что ей удастся с достоинством "перетерпеть" эти трудные времена.