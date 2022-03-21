Дженніфер Лопес і Бен Аффлек купують спільний будинок за $50 млн: фото розкішної нерухомості

У новому маєтку 10 спалень, 17 ванних кімнат і чотири кухні.

52-річна співачка й акторка Дженніфер Лопес і 49-річний актор Бен Аффлек, які возз'єдналися після 17 років розлуки, нарешті обрали гідний будинок для спільного життя, повідомляє TMZ.

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Пара обрала маєток у престижному районі "багатих і знаменитих" Бель-Ейр у Лос-Анджелесі, вартістю $50 млн, і зараз триває процедура оформлення всіх необхідних документів.

Трирівневий мегамаєток був збудований у 1936 році, його площа становить 1832 квадратні метри, а площа маєтку – 4856 квадратних метрів. У будинку 10 спалень, 17 ванних кімнат, він виконаний у стилі класичної європейської архітектури, але має сучасні стильні елементи.

У маєтку є кінотеатр, мультимедійна кімната, винний льох, тренажер, чотири кухні. У головній спальні є подвійні шафи в стилі виставкового залу та мармурова ванна. Серед інших зручностей — висококласна побутова техніка Viking, Sub-Zero та Bosch, а також дві кімнати для персоналу та гостей.

Маєток дуже добре захований від цікавих очей фанатів або папараці безліччю дерев, і один із аспектів, про який варто згадати, це дуже доглянута територія. Оскільки він розташований у Лос-Анджелесі, тут традиційно є басейн, вогнище, зони відпочинку. На території також розташований гостьовий будинок із власною кухнею.

В маєтку є чотири паркувальні місця, яких достатньо для пари. Дженніфер Лопес раніше зізнавалася, що їй не дуже подобається керувати автомобілем, але вона володіє Rolls-Royce Phantom Drophead. У Бен Аффлека теж вражаючий автопарк: Tesla S Plaid, Lexus RS, Chevrolet Chevelle SS, Mercedes-AMG S 63 та Audi S8, а також колекція мотоциклів.

Наразі будинок належить керівнику хедж-фонду Тодду Лемкіну, техаському мільярдеру, який купив його у 2016 році за $27,6 млн. Він і його дружина Кеті провели капітальний ремонт, а також розширили житлові приміщення. Мільярдер виставив його на продаж на початку лютого 2022 року за ціною, що вдвічі перевищує ту, яку він заплатив спочатку, і тепер Бен і Дженніфер зацікавилися ним.

Цей маєток стане будинком не лише для Бена та Дженніфер, а й для їхніх дітей. У співачки підростають двоє 14-річних близнюків Макс і Емме, а в Бена є троє дітей від Дженніфер Гарнер – Вайолет, Семюель і Серафіна Роуз.

Нагадаємо, співачка довгий час ніяк не коментувала відродження роману з Беном Аффлеком після їхнього розставання у 2004 році буквально напередодні весілля. Проте в одному зі своїх інтерв'ю вона все ж таки розкрила карти. За її словами, раніше вони обоє були не готові до тієї уваги, яка впала на них. Але тепер вони вірять, що кохання, перевірене роками, не зламається під тиском дуже цікавих ЗМІ.

Лопес зізналася, що зараз перебуває в найщасливішій точці у своєму житті: у неї успішна кар'єра, здорові та щасливі діти, кохана людина та любов людей. Щоправда, ложку дьогтю в ідилію додають близнюки артистки, Емме та Макс, у яких зараз підлітковий період. Дженніфер вірить, що їй вдасться з гідністю "перетерпіти" ці важкі часи.