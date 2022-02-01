Дженніфер Лопес вперше публічно розповіла про почуття до Бена Аффлека та їхній роман

Раніше співачка не розкривала тему особистого життя перед ЗМІ, але тепер щиро розповіла про почуття, які відчуває зараз.

52-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка переживає відродження свого роману з оскароносним Беном Аффлеком, в ексклюзивному інтерв'ю People вперше публічно розповіла про те, як складаються її нові старі стосунки, і як за час розлучення змінилися і вона, і її коханий.

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За словами Джей Ло, зараз вона по-справжньому щаслива: її кар'єра на висоті, незабаром виходить новий фільм за її участю, її діти, 13-річні близнюки Емма та Макс, щасливі та здорові, а в особистому житті – друга молодість.

"Мені ніколи не було краще. Просто ми всі переживаємо дуже прекрасний момент", — стверджує знаменитість.

Щодо відносин з Аффлеком, то Лопес зізналася:

"Я почуваюся такою неймовірно щасливою і пишаюся тим, що я з ним. Це гарна історія кохання, у якій ми отримали другий шанс".

Дженніфер зазначила, що коли їхній роман почався вперше, і публіка про нього дізналася, то зайва увага просто розтоптала все. Проте через майже 20 років вони обоє стали старшими, мудрішими, досвідченішими. До того ж, у них є діти.

"Я просто почуваюся дуже щасливою від того, що у мене щасливі та люблячі стосунки, і я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб захистити їх та зберегти їх у безпеці. Це святе", – наголосила співачка.

[ + – ] Дженніфер Лопес на обкладинці журналу People Фото: people.com

Відродження відносин Джей Ло оцінює якісно абсолютно по-новому.

"Це чудово, тому що це зовсім не те, що було багато років тому… Це більша вдячність і свято, і це приємно. Коли ви знаходите когось і дійсно любите його, то у вас є другий шанс. Це дійсно рідкісна, дорогоцінна, красива річ, та ми не приймаємо це як належне”.

Вона впевнена, що кохання – найголовніше, що може бути в цьому житті:

"Я щиро вірю, що любов править усім. Любов завжди перемагає все — стосунки, дітей, роботу. Уся справа в тому, як любити, відкривати і приймати вас. Не мати егоїзму щодо речей і просто приймати все добре, завжди дивлячись на позитив. Коли у вас хороші, здорові стосунки, від цього виграють усі".

[ + – ] Дженніфер Лопес та Бен Аффлек закохані, як і 17 років тому Фото: Getty Images

Дженніфер також поділилася тим, як за ці роки змінився Бен.

"Я так пишаюся ним, я так пишаюся чоловіком, яким він став, за яким я спостерігала здалеку. Чесність одне з одним, любов — ось основа всього. Я відчуваю, що він на тому етапі свого життя, коли — точно так, як я ставлюся до себе – це була подорож з вивчення себе та усвідомлення себе, потрапляння в місце, де ви почуваєтеся справді добре наодинці і можете бути в щасливих, здорових стосунках. Побачити людину, чоловіка, яким він є сьогодні, батька, партнера, яким він є – він такий, яким я його завжди знала, яким він був і з ким я хотіла бути”.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес поділилася планами на 2022 рік, зізнавшись, що хоче стати найкращою версією себе.