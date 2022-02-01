Дженнифер Лопес впервые публично рассказала о чувствах к Бену Аффлеку и их романе

Раньше певица не раскрывала тему личной жизни перед СМИ, но теперь искренне поведала о чувствах, которые испытывает сейчас.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая переживает возрождение своего романа с оскароносным Беном Аффлеком, в эксклюзивном интервью People впервые публично рассказала о том, как складываются ее новые старые отношения, и как за время расставания изменились и она, и ее возлюбленный.

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По словам Джей Ло, сейчас она по-настоящему счастлива: ее карьера на высоте, скоро выходит новый фильм с ее участием, ее дети, 13-летние близнецы Эмма и Макс, счастливы и здоровы, а в личной жизни – вторая молодость.

"Мне никогда не было лучше. Просто мы все переживаем очень прекрасный момент", – утверждает знаменитость.

Что касается отношений с Аффлеком, то Лопес призналась:

"Я чувствую себя такой невероятно счастливой и горжусь тем, что я с ним. Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс".

Дженнифер отметила, что когда их роман начался в первый раз, и публика о нем узнала, то излишнее внимание просто растоптало все. Однако по прошествии почти 20 лет они оба стали старше, мудрее, опытнее. К тому же у них есть дети.

"Я просто чувствую себя очень счастливой от того, что у меня счастливые и любящие отношения, и я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы защитить их и сохранить их в безопасности. Это святое", – подчеркнула певица.

[ + – ] Дженнифер Лопес на обложке журнала People Фото: people.com

Возрождение отношений Джей Ло оценивает качественно совершенно по-новому.

"Это прекрасно, потому что это совсем не то, что было много лет назад… Это больше признательность и праздник, и это приятно. Когда вы находите кого-то и действительно любите его, то у вас есть второй шанс. Это действительно редкая, драгоценная, красивая вещь, и мы не принимаем это как должное".

Она уверена, что любовь – самое главное, что может быть в этой жизни:

"Я искренне верю, что любовь правит всем. Любовь всегда побеждает все – отношения, детей, работу. Все дело в том, как любить, открывать и принимать вас. Не иметь эгоизма в отношении вещей и просто принимать все хорошее, всегда глядя на позитив. Когда у вас хорошие, здоровые отношения, от этого выигрывают все. Все".

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек влюблены, как и 17 лет назад Фото: Getty Images

Дженнифер также поделилась тем, как за эти годы изменился Бен.

"Я так горжусь им, я так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека. Честность друг с другом, любовь – вот основа всего. Я чувствую, что он находится на том этапе своей жизни, когда – точно так же, как я отношусь к себе – это было путешествие по изучению себя и осознанию себя, попадание в место, где вы чувствуете себя действительно хорошо в одиночку и можете быть в счастливых, здоровых отношениях. Увидеть человека, мужчину, которым он является сегодня, отца, которым он является сегодня, партнера, которым он является, – он такой, каким я всегда знала, что он был и с кем хотела быть".

Напомним, Дженнифер Лопес поделилась планами на 2022 год, признавшись, что хочет стать лучшей версией себя.