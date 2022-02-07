"Зараз набагато гірше": Дженніфер Лопес поділилася проблемою у вихованні дітей

За словами співачки, їй залишається лише терпіти, доки син і донька переростуть підлітковий період.

52-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес, яка для мільйонів шанувальників у всьому світі є прикладом успішної та щасливої жінки, в інтерв'ю виданню Stellar зізналася, що і в її житті не все завжди буває гладко. Зокрема, вона розповіла, з якими проблемами їй доводиться стикатися у вихованні своїх близнюків Максиміліана й Еми, яким 22 лютого виповниться по 14 років.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Це найнебезпечніший час. Я думала, що в мене вже було розбите серце, але ні — зараз набагато гірше. І це важко, тому що весь цей час вони були твоїми дітьми. Бути батьком — значить бути достатньо сильним, щоб відпустити дитину, дозволити їй насолодитися моментом, дозволити їй побачити вас і дати можливість критикувати та сміятися з вас… Усе те, що підлітки роблять зі своїми батьками, – це як "почекай, я думала, ми найкращі друзі, я ж думала, тебе все влаштовує", — розповіла Джен. За її словами, зараз вона просто чекає, поки мине час і її стосунки з дітьми налагодяться.

[ + – ] Дженніфер Лопес із мамою Гваделупе та близнюками Максом і Еммою

Сина та дочку знаменитість народила від свого колишнього чоловіка, музиканта Марка Ентоні, з яким була разом із 2004 по 2012 рік. За всі вісім років пара жодного разу не дала пресі приводу говорити про проблеми в сім'ї, тому коли на вечірку, присвячену приїзду герцога та герцогині Кембриджських Вільяма та Кетрін у США, Джей Ло прийшла не з Марком, а зі своєю матір'ю Гваделупе, багато хто запідозрив недобре. Як з'ясувалося потім, за кілька годин до цього пара вирішила подати на розлучення. Новина справила ефект бомби, що розірвалася, у світській тусовці Голлівуду.

Дженніфер не хотіла розлучатися та мріяла зберегти свій третій шлюб заради довгоочікуваних дітей. Проте Марк хотів переїхати до Нью-Йорка, а Джей Ло планувала залишатися в Малібу. Коли до них переїхала мати артистки, Ентоні не став миритися з присутністю тещі, незважаючи на те, що та ніколи нічим зятю не дорікала.

Після розлучення Дженніфер довгий час приходила до тями. Зараз із колишнім чоловіком у них теплі стосунки, і вони разом виховують близнюків.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес уперше відкрито розповіла про свій роман із Беном Аффлеком, зізналася, чому в них нічого не вийшло вперше, а також поділилася вивченими уроками.