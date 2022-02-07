"Сейчас намного хуже": Дженнифер Лопес поделилась проблемой в воспитании детей

По словам певицы, ей остается только терпеть, пока сын и дочь перерастут подростковый период.

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая для миллионов поклонников по всему миру является примером успешной и счастливой женщины, в интервью изданию Stellar призналась, что и в ее жизни не все всегда бывает гладко. В частности она рассказала, с какими проблемами ей приходится сталкиваться в воспитании своих близнецов Максимилиана и Эммы, которым 22 февраля исполнится по 14 лет.

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"Это самое душераздирающее время. Я думала, что у меня уже было разбито сердце, но нет – сейчас намного хуже. И это тяжело, потому что все это время они были твоими детьми. Быть родителем – значит быть достаточно сильным, чтобы отпустить ребенка, позволить ему насладиться моментом, позволить ему увидеть вас и дать возможность критиковать и смеяться над вами… Все то, что подростки делают со своими родителями – это как "подожди, я думала, мы лучшие друзья, я же думала, тебя все устраивает"", – рассказала Джен. По ее словам, сейчас она просто ждет, пока пройдет время, и ее отношения с детьми наладятся.

[ + – ] Дженнифер Лопес с мамой Гваделупе и близнецами Максом и Эммой

Сына и дочь знаменитость родила от своего бывшего мужа, музыканта Марка Энтони, с которым была в браке с 2004 по 2012 год. За все восемь лет пара ни разу не дала прессе повода говорить о проблемах в семье, поэтому когда на вечеринку, посвященную приезду герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кэтрин в США, Джей Ло пришла не с Марком, а со своей матерью Гваделупе, многие заподозрили неладное. Как выяснилось потом, за пару часов до этого пара решила подать на развод. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в светской тусовке Голливуда.

Дженнифер не желала разводиться и мечтала сохранить своей третий брак ради долгожданных детей. Однако Марк хотел переехать в Нью-Йорк, а Джей Ло планировала оставаться в Малибу. Когда к ним переехала мать артистки, Энтони не стал мириться с присутствием тещи, несмотря на то, что та никогда ничем зятя не попрекала.

После развода Дженнифер долгое время приходила в себя. Сейчас с бывшим мужем у них теплые отношения, и они вместе воспитывают близнецов.

Напомним, Дженнифер Лопес впервые открыто рассказала о своем романе с Беном Аффлеком, призналась, почему у них ничего не получилось в первый раз, а также поделилась выученными уроками.