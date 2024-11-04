"Неуместно": митрополит отреагировал на изображения бизнесменов на стенах собора в Луцке

По словам священнослужителя, он не осуждает авторов "картин" и людей, которые на них изображены, но считает такой поступок не совсем правильным. Прихожане должны смотреть на святых небожителей, а не местных предпринимателей.

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На стенах Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке появились изображения известных местных предпринимателей. Митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал такой вид "благоустройства" собора.

По его словам, в луцком соборе при росписи допустили ряд ошибок, однако священнослужитель не взялся судить и критиковал тех, кто был автором этих "картин" и людей, изображенных на них.

"Нарушение сакрального стенописного канона заключается в том, что изображение этих людей занесено вверх, где должна быть нарисована Небесная Церковь с их небожителями, то есть святыми и ангельским миром. Я не могу себе представить, чтобы человек, прихожанин собора, подняв вверх свой взгляд, увидел там современного луцкого бизнесмена, а не мученический, или ангельский чин", — написал Димитрий Рудюк.

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Митрополит также отметил, что меценаты могли найти другое место, где разместись роспись со своими изображениями: возле места, где продаются свечки; рядом с изображением Страшного Суда; в каноне росписи западной прессы. Это было бы правильно, как считает священнослужитель, но в то же время не призывает это считывать в качестве совета, а скорее размышлений над "поднятой резонансной атакой о современной стенописи памятника сакральной архитектуры в Луцке".

Митрополит Димитрий Рудюк прокомментировал скандальную роспись собора в Луцке Фото: Скриншот

В целом, писал Димитрий Рудюк, история церковной живописи знает изображения на стенах храмов патронов и меценатов. К примеру, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на стене в левой части были изображены князья ктиторы Острожские и Сангушко. Также есть изображения различных гетманов и другие сановных людей, но есть большой нюанс.

"Сравнивать современных бизнесменов меценатов с княжеским образом древней Украины, которые в основном были изображены на стенах после того, как отошли в мир иной, и после того как львиную долю своего имущества завещали, например лавре, неуместно", — подытожил митрополит.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что в Луцке на стенах собора нарисовали фрески с местными бизнесменами. Иконописец собора Юрий Гетьманчук говорит, что изображения некоторых предпринимателей вызвали неоднозначную реакцию среди лучан, и поэтому "пришлось вносить изменения".