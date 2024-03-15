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Готовился к Страстной неделе: священник случайно закрасил в церкви 300-летние фрески (фото)

Священник уничтожил уникальные фрески в церкви, Тенерифе, Гектор Лунар, церковь Святого Антония Падуанского, курьезы, фото
Фото: коллаж Фокус | Церковь Святого Антония Падуанского в городке Эль-Танке

Объект культурного наследия пережил даже извержение вулкана в 1706 году, когда храм Святого Антония Падуанского сгорел почти до тла.

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Священник хотел подготовить церковь к Страстной неделе, но случайно повредил уникальные 300-летние фрески, внесенные в перечень культурного наследия. Об этом пишет издание El Dia.

Гектор Лунар, настоятель церкви Святого Антония Падуанского в городке Эль-Танке на испанском острове Тенерифе, приказал строителям заштукатурить и покрасить стены храма. Святой отец не знал, что из-за его неосмотрительности будут повреждены бесценные рисунки, получившие в 2011 году статус объектов культурного наследия.

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Как только об инциденте стало известно, региональное правительство Канарских островов (Испания) немедленно начало расследование, а местная община выразила свое возмущение и осудила действия священника.

Сообщается, что эти фрески даже пережили извержение вулкана в 1706 году: тогда храм сгорел почти дотла, но его отстроили в 18 веке. Чтобы уберечь фрагменты уникальных узоров, их для консервации покрыли специальным защитным слоем.

"Я просто хотел покрасить эту часть церкви, чтобы подготовиться к Страстной неделе. Никто не рассказал мне, что фрески охраняются законом", — объяснил отец Лунар.

Священник уничтожил уникальные фрески в церкви, Тенерифе, Гектор Лунар, церковь Святого Антония Падуанского, курьезы, фото Fullscreen
Эти фрески даже пережили извержение вулкана в 1706 году: тогда храм сгорел почти до тла, но его отстроили в 18 веке
Фото: Facebook

Он признался, что узнал об официальном статусе памятника культурного наследия только после содеянного и полностью признал свою вину.

"Если меня нужно наказать, то приму любое решение. Моей ошибкой было то, что не поинтересовался происхождением фресок в церкви Святого Антония. Искренне извиняюсь перед властями и религиозной общиной Эль-Танке. Я хотел лишь подготовить церковь к празднику. Мне очень жаль", — раскаялся священник.

Большая часть религиозной общины приняла его извинения, хотя нашлись и те прихожане, кто настаивал на замене настоятеля.

Сейчас местные реставраторы изучают состояние оштукатуренных стен, чтобы выяснить, можно ли спасти фрески.

Священник уничтожил уникальные фрески в церкви, Тенерифе, Гектор Лунар, церковь Святого Антония Падуанского, курьезы, фото Fullscreen
Местные реставраторы изучают состояние оштукатуренных стен, чтобы выяснить, возможно ли спасти фрески
Фото: Facebook
Священник уничтожил уникальные фрески в церкви, Тенерифе, Гектор Лунар, церковь Святого Антония Падуанского, курьезы, фото Fullscreen
Местные реставраторы изучают состояние оштукатуренных стен, чтобы выяснить, возможно ли спасти фрески
Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал о 49-летнем отце Руперте МакГарди из Великобритании, который должен был провести торжественную заупокойную мессу в римско-католической церкви London Oratory в престижном районе Лондона, однако во время церемонии неожиданно выяснилось, что гроб пуст, а присутствующие плакальщики — актеры.

Кроме того, мы рассказывали о священнике Томаше из Польши, который организовал гомосексуальную оргию в 2023 году. Святому отцу выдвинули 4 обвинения, три из них касаются преступлений, связанных с наркотиками, а четвертое — причинение тяжких телесных повреждений и неоказание помощи человеку.