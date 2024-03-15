Готовился к Страстной неделе: священник случайно закрасил в церкви 300-летние фрески (фото)
Объект культурного наследия пережил даже извержение вулкана в 1706 году, когда храм Святого Антония Падуанского сгорел почти до тла.
Священник хотел подготовить церковь к Страстной неделе, но случайно повредил уникальные 300-летние фрески, внесенные в перечень культурного наследия. Об этом пишет издание El Dia.
Гектор Лунар, настоятель церкви Святого Антония Падуанского в городке Эль-Танке на испанском острове Тенерифе, приказал строителям заштукатурить и покрасить стены храма. Святой отец не знал, что из-за его неосмотрительности будут повреждены бесценные рисунки, получившие в 2011 году статус объектов культурного наследия.Важно
Как только об инциденте стало известно, региональное правительство Канарских островов (Испания) немедленно начало расследование, а местная община выразила свое возмущение и осудила действия священника.
Сообщается, что эти фрески даже пережили извержение вулкана в 1706 году: тогда храм сгорел почти дотла, но его отстроили в 18 веке. Чтобы уберечь фрагменты уникальных узоров, их для консервации покрыли специальным защитным слоем.
"Я просто хотел покрасить эту часть церкви, чтобы подготовиться к Страстной неделе. Никто не рассказал мне, что фрески охраняются законом", — объяснил отец Лунар.
Он признался, что узнал об официальном статусе памятника культурного наследия только после содеянного и полностью признал свою вину.
"Если меня нужно наказать, то приму любое решение. Моей ошибкой было то, что не поинтересовался происхождением фресок в церкви Святого Антония. Искренне извиняюсь перед властями и религиозной общиной Эль-Танке. Я хотел лишь подготовить церковь к празднику. Мне очень жаль", — раскаялся священник.
Большая часть религиозной общины приняла его извинения, хотя нашлись и те прихожане, кто настаивал на замене настоятеля.
Сейчас местные реставраторы изучают состояние оштукатуренных стен, чтобы выяснить, можно ли спасти фрески.
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