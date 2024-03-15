Готувався до Страсного тижня: священник випадково замалював у церкві 300-літні фрески (фото)

Об’єкт культурної спадщини пережив навіть виверження вулкана в 1706 році, коли храм Святого Антонія Падуанського згорів майже до тла.

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Священник хотів підготувати церкву до Страсного тижня, але випадково пошкодив унікальні 300-літні фрески, внесені у перелік культурної спадщини. Про це пише видання El Dia.

Гектор Лунар, настоятель церкви Святого Антонія Падуанського в містечку Ель-Танке на іспанському острові Тенерифе, наказав будівельникам заштукатурити та пофарбувати стіни храму. Святий отець не знав, що через його необачність буде пошкоджено неоціненні малюнки, що у 2011 році отримали статус пам'яток культурної спадщини.

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Як тільки про інцидент стало відомо, регіональний уряд Канарських островів (Іспанія) негайно розпочав розслідування, а місцева громада висловила своє обурення та засудила дії священника.

Повідомляється, що ці фрески навіть пережили виверження вулкана в 1706 році: тоді храм згорів майже до тла, але його відбудували в 18 столітті. Аби вберегти фрагменти унікальних візерунків, їх задля консервації покрили спеціальним захисним шаром.

"Я просто хотів пофарбувати цю частину церкви, щоб підготуватися до Страсного тижня. Ніхто не розповів мені, що фрески охороняються законом", —пояснив отець Лунар.

Ці фрески навіть пережили виверження вулкана в 1706 році: тоді храм згорів майже до тла, але його відбудували в 18 столітті Фото: Facebook

Він зізнався, що дізнався про офіційний статус пам'ятки культурної спадщини лише після скоєного та повністю визнав свою провину.

"Якщо мене потрібно покарати, то прийму будь-яке рішення. Моєю помилкою було те, що не поцікавився походженням фресок у церкві Святого Антонія. Щиро вибачаюся перед владою та релігійною громадою Ель-Танке. Я хотів лише підготувати церкву до свята. Мені дуже прикро", — розкаявся священник.

Більша частина релігійної громади прийняла його вибачення, хоча знайшлись й ті парафіяни, хто наполягав на заміні настоятеля.

Наразі місцеві реставратори вивчають стан заштукатурених стін, щоб з'ясувати, чи можливо врятувати фрески.

Місцеві реставратори вивчають стан заштукатурених стін, щоб з'ясувати, чи можливо врятувати фрески Фото: Facebook Місцеві реставратори вивчають стан заштукатурених стін, щоб з'ясувати, чи можливо врятувати фрески Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 49-річного отця Руперта МакГарді з Великої Британії, який мав провести урочисту заупокійну месу в римо-католицькій церкві London Oratory у престижному районі Лондона, однак під час церемонії несподівано з’ясувалося, що труна порожня, а присутні плакальники — актори.

Крім того, ми розповідали про священника Томаша з Польщі, який організував гомосексуальну оргію у 2023 році. Святому отцю висунули 4 обвинувачення, три з них стосуються злочинів, пов'язаних із наркотиками, а четверте — заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і ненадання допомоги людині.