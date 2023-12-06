Набридло зіркове життя: "найкрасивіший чоловік" Італії кинув усе і став священником

Едоардо Сантіні здобув свій титул, перемігши в голосуванні 2019 року, коли йому було лише 17 років. Зараз йому 21 і він готовий повністю змінити своє життя.

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Чоловік, якого одного разу визнали "найкрасивішим чоловіком" Італії, вирішив полишити модельну кар'єру і стати священником. Про це пише The Mirror.

21-річний Едоардо Сантіні здобув свій титул, перемігши в голосуванні 2019 року, коли йому було лише 17 років. Хлопець брав участь у конкурсі Il Bello d'Italia, який організувала модна група ABE. Це призвело до того, що юна зірка почала кар'єру моделі, яку він поєднував із вивченням драми і танців.

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Нещодавно Едоардо повідомив своїм шанувальникам у соцмережах, що більше не прагнутиме зіркового життя, оскільки він вирішив полишити модельну кар'єру, щоб стати священником.

У своєму пості в Instagram чоловік заявив, що вступив до семінарії недалеко від Флоренції.

"У 21 рік мій батько ухвалив рішення одружитися з моєю матір'ю, тому що вона була вагітна, і вона у 21 рік стала мамою. Я ж у 21 рік став на шлях становлення, з Божою допомогою, священником. За ці роки я познайомився з людьми, які показали мені, що означає бути "церковною" людиною. Вони дали мені сили дослідити це питання, яке я носив із собою з дитинства. Однак різні страхи заважали мені вивчити його на глибшому рівні", — написав чоловік.

Зараз хлопцю 21 і він готовий повністю змінити своє життя Фото: Instagram.com/_edoardosantini_

Едоардо пояснив, що "зробив перший крок" до своєї нової мети торік, коли почав жити з двома священниками. Хлопець назвав цей період "найкращим досвідом" у своєму житті. Він також розповів, що наприкінці минулого року розпочав "підготовчий курс", який є роком, що передує життю в семінарії.

"Наприкінці року для мене було природним попросити єпископа вступити на підготовчий курс — рік, який передує життю в семінарії. І ось я тут, вивчаю богослов'я і служу у двох парафіях флорентійської єпархії", — додав італієць.

Едоардо Сантіні отримав свій титул, перемігши в голосуванні у 2019 році Фото: Instagram.com/_edoardosantini_

Чоловік підтвердив, що відкладе свою роботу як модель, але наполягає на тому, що не збирається відмовлятися від усіх своїх захоплень.

Едоардо сказав, що знає, що люди можуть "говорити за його спиною" про його рішення стати священником, але він не дасть змоги їм відмовити його від мети. Він додав, що навіть члени його сім'ї говорили йому, що вони розчаровані зміною професії.

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