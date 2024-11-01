В Луцке на стенах собора нарисовали фрески с местными бизнесменами (фото, видео)

Иконописец собора Юрий Гетьманчук говорит, что изображения некоторых предпринимателей вызвали неоднозначную реакцию среди лучан, и поэтому "пришлось вносить изменения".

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На стенах Кафедрального собора Святой Троицы в Луцке местные увидели изображения известных местных предпринимателей. Об этом пишет онлайн-журнал misto.media.

Журналисты пишут, что на изображениях удалось узнать луцких бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, а также владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудку и других.

СМИ пишет, что читатели издания также поделились фотографией, где на одной из фресок есть портрет Игоря Палицы. Однако, по словам журналистов, пока такое изображение отсутствует.

Один из иконописцев собора, диакон Юрий Гетьманчук сообщил, что первые изображения создали еще полгода назад, однако из-за противоречивых отзывов на нескольких из них "пришлось вносить изменения".

"Это сейчас немножко шума наделали. Относительно Палицы, относительно других меценатов. Мы вынуждены были переделывать, огласка нам не поспособствовала. Сейчас из-за шума эти работы приостановились", — сказал иконописец.

По словам священнослужителя, рекомендацию на изображение предпринимателей как меценатов церкви дал руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, а всего в списке было указано 12 человек. Сейчас, говорит иконописец, рассматривают возможность замены изображения меценатов "деятелями культуры и искусства".

"Место выбрано такое, чтобы оно не касалось икон, не шло в композицию к сюжетам из христианства. Верхняя сфера [отделка стен] идет относительно Христа и Бога, а нижние ряды — киоты святых, которые удостоены, то эти портреты мы как раз в том месте изображаем. Здесь они меньше всего просматриваются из храма, кто знает, где есть то место, тот увидит. На стенах собора изображают ктиторов, это давняя традиция", — говорит иконописец."

Напомним, Фокус писал, что капеллан ГУР рассказал о том, как часто в церковь ходит начальник ГУР Кирилл Буданов. По словам Константина Холодова, генерал приходит в церковь вместе с женой, и добавляет, что "мало кто из сегодняшних военачальников являются людьми церковными".

Также мы рассказывали о том, как старая дверь необъяснимо открылась в 900-летней церкви. Мужчина пришел в настоящий ужас. Он вышел на улицу, чтобы проверить, не разыгрывают ли его, но не обнаружил на кладбище рядом никого.