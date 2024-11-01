В Луцьку на стінах собору намалювали фрески з місцевими бізнесменами (фото, відео)

Іконописець собору Юрій Гетьманчук каже, що зображення деяких підприємців викликали неоднозначну реакцію серед лучан, і тому "довелося вносити зміни".

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На стінах Катедрального собору Святої Трійці у Луцьку місцеві побачили зображення відомих місцевих підприємців. Про це пише онлайн-журнал misto.media.

Журналісти пишуть, що на зображеннях вдалося впізнати луцьких бізнесменів-будівельників Віктора Чорнуху і Леонтія Іванішина, а також власника агропідприємства "Вілія" Євгена Дудку та інших.

ЗМІ пише, що читачі видання також поділилися фотографією, де на одній з фресок є портрет Ігоря Палиці. Однак, за словами журналістів, наразі таке зображення відсутнє.

Один з іконописців собору, диякон Юрій Гетьманчук повідомив, що перші зображення створили ще пів року тому, однак через суперечливі відгуки на кількох з них "довелося вносити зміни".

"Це зараз трошки шуму наробили. Відносно Палиці, відносно інших меценатів. Ми змушені були перероблювати, розголос нам не посприяв. Зараз через шум ці роботи призупинилися", — сказав іконописець.

За словами священнослужителя, рекомендацію на зображення підприємців як меценатів церкви дав керівник Волинської єпархії ПЦУ, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а загалом у списку було зазначено 12 людей. Наразі, каже іконописець, розглядають можливість заміни зображення меценатів "діячами культури та мистецтва".

"Місце вибране таке, щоб воно не стосувалося ікон, не йшло в композицію до сюжетів із християнства. Верхня сфера [оздоблення стін] йде відносно Христа і Бога, а нижні ряди — кіоти святих, які удостоєні, то ці портрети ми якраз в тому місці зображуємо. Тут вони найменше проглядаються з храму, хто знає, де є те місце, той побачить. На стінах собору зображають ктиторів, це давня традиція", — каже іконописець."

Нагадаємо, Фокус писав, що капелан ГУР розповів про те, як часто до церкви ходить начальник ГУР Кирило Буданов. За словами Костянтина Холодова, генерал приходить до церкви разом із дружиною, та додає, що "мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними".

Також ми розповідали про те, як старі двері нез'ясовно відчинилися в 900-річній церкві. Чоловік прийшов у справжній жах. Він вийшов на вулицю, щоб перевірити, чи не розігрують його, але не виявив на кладовищі поруч нікого.