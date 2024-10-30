"Відвідує богослужіння, коли має час": капелан ГУР розповів, про що молиться Буданов (відео)
Костянтин Холодов, керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки, зазначив що Кирило Буданов приходить до церкви разом із дружиною. Він зазначив, що "мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними".
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов є віруючою людиною, православним християнином, який відвідує богослужіння, коли має час. Про це в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій розповів керівник Служби військового капеланства ГУР МО Костянтин Холодов.
"Буданов приходить із дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними", — сказав капелан.
Ведуча зауважила про те, що було б цікаво дізнатися, про що молиться і за чим шкодує головний розвідник країни Холодов відповів: "Він молиться про перемогу українського народу над ворогами. Але він не тільки молиться, але ще й багато робить для цього".
Капелян додав, що вважає, що бути розвідником — це свята справа.
"Розвідник — це той, хто шукає правди. Ми шукаємо правду про нашого ворога, про його наміри і ми цю правду як розвідники передаємо нашому керівництву", — додав він.
Нагадаємо, у жовтні у Києві з’явився мурал з очільником ГУР МО Кирилом Будановим, який намалювали стрітарт-художниці сестри Мішель та Ніколь Фельдман.
Однак через декілька днів у КМДА заявили, що мурал з Будановим зафарбують, адже малюнок нанесли самовільно на будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини.