"Посещает богослужения, когда есть время": капеллан ГУР рассказал, о чем молится Буданов (видео)

Константин Холодов, руководитель Службы военного капелланства Главного управления разведки, отметил, что Кирилл Буданов приходит в церковь вместе с женой. Он отметил, что "мало кто из сегодняшних военачальников являются людьми церковными".

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов является верующим человеком, православным христианином, который посещает богослужения, когда есть время. Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой рассказал руководитель Службы военного капелланства ГУР МО Константин Холодов.

"Буданов приходит с женой на богослужения, которые я провожу. Он не просто стоит и смотрит, он включен в процесс, молится, исповедуется, причащается. Мало кто из сегодняшних военачальников являются людьми церковными", — сказал капеллан.

Ведущая заметила о том, что было бы интересно узнать, о чем молится и за чем жалеет главный разведчик страны Холодов ответил: "Он молится о победе украинского народа над врагами. Но он не только молится, но еще и много делает для этого".

Капеллан добавил, что считает, что быть разведчиком — это святое дело.

"Разведчик — это тот, кто ищет правду. Мы ищем правду о нашем враге, о его намерениях и мы эту правду как разведчики передаем нашему руководству", — добавил он.

Напомним, в октябре в Киеве появился мурал с главой ГУР МО Кириллом Будановым, который нарисовали стритарт-художницы сестры Мишель и Николь Фельдман.

Однако через несколько дней в КГГА заявили, что мурал с Будановым закрасят, ведь рисунок нанесли самовольно на здание, которое является объектом культурного наследия.