В центре Киева появился мурал с начальником ГУР Будановым: как выглядит и где увидеть (фото)

Образ Кирилла Буданова легко угадывается в стенописи. На это, в частности, указывают несколько подсказок.

Related video

На улице Введенской, 6 в Подольском районе Киева появился масштабный мурал с главой ГУР МОУ, нарисованный стритарт-художницами сестрами Мишель и Николь Фельдман. Об этом информирует NV.

На рисунке, который посвящен украинским военнослужащим, изображен мужчина в черной форме, который стоит между ромашек, держа на руках кота. Рядом на цветах сидит птичка, а вверху, над всей композицией, расправила крылья сова.

Важно

"Восхищается весь мир": атаки морских дронов "Магура" запечатлели на мурале в Киеве (фото)

После завершения работы сестры Мишель и Николь отметили, что работа посвящена образу настоящего украинца, который ничего не боится.

"Этот человек несет большую ответственность, это на самом деле трудно, особенно в такое время", — цитирует издание художниц.

Также сестры отметили, что цветы, хотя и некоторые из них надорваны, но вместе они создают красивое поле.

Авторы не называют фамилию главного героя картины, но на Кирилла Буданова указывает погон генерал-лейтенанта, кот Гюнтер и канарейка, которая живет в приемной главы украинской разведки.

Отметим, что ранее Кирилла Буданова уже изобразила известная художница Евгения Гапчинская.

Она нарисовала главного разведчика вместе с его лягушонком Петром.

Напомним, в начале мая в Святошинском районе столицы появился крупнейший в Украине мурал с изображением бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного. Художник Евгений Кучер нарисовал эту работу за 13 часов.

Уже через две недели мурал-рекордсмен было решено перенести на другую сторону здания, поскольку любителям сделать селфи приходилось карабкаться через забор.