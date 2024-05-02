Более 120 "квадратов": в Киеве создали самый большой в Украине мурал с Залужным (фото)

Евгений Кучер нарисовал эту работу за 13 часов. Увидеть рекордное полотно с Залужным собственными глазами можно в Святошинском районе.

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В столице появился мурал с изображением бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом в Іnstagram сообщила фотограф Евгения Фуллен.

"По моему мнению, вклад Валерия Залужного в сохранение и развитие культуры больше, чем осознает нынешний момент", — пишет Евгения Фуллен.

По ее словам, художнику Евгению Кучеру удалось создать это произведение стрит-арта всего за 13 часов.

Размер "полотна" достигает более 120 квадратных метров, что стало самым большим "портретом" Валерия Залужного в Украине. Это соответствующими дипломами зафиксировали представители "Книги рекордов Украины".

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"Общество должно знать актуальную историю, которая проходит мимо молодежи и не только", — пишет Евгения Фуллен, добавляя, что не стоит не забывать пережитую историю и благодаря кому украинцы смогли эту историю переживать.

Мурал находится на стене дома на улице Котельникова, 5 в Святошинском районе столицы.

Напомним, в ноябре прошлого года в практически разрушенном Бахмуте Донецкой области увидели уличный рисунок с изображением Валерия Залужного.

Также Фокус писал, что в апреле 2022 года на Оболони появился трогательный мурал, посвященный Украине.