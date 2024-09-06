Мисливці за привидами: старі двері нез'ясовно відчинилися в 900-річній церкві (відео)

Чоловік прийшов у справжній жах. Він вийшов на вулицю, щоб перевірити, чи не розігрують його, але не виявив на кладовищі поруч нікого.

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Мисливець за привидами Тоні Фергюсон оглядав 900-річну церкву Святого Іоанна в Болдрі. Він помітив, що старі дерев'яні двері нез'ясовним чином відчинилися самі. Про це пише видання The Mirror.

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На кадрах, які зняв мисливець за привидами, видно, як чоловік здригнувся від шуму дверей, що відчинилися. Він вийшов на вулицю, оббіг навколо будівлі церкви, але нікого не знаходить.

Тоні зазначив, що протяг у церкві не такий уже й сильний.

"Це майже як спосіб сказати: "Забирайтеся", коли я йшов до дверей", — прокоментував чоловік.

Крім того, перебуваючи в церкві, Тоні розповів, що чув гуркіт під лавою і дивний стукіт позаду себе.

У матеріалі йдеться, що 39-річний Тоні працює персональним тренером. Також уже протягом 16 років він займається "полюванням" на надприродні сутності.

Що відомо про церкву Святого Іоанна

За словами журналістів, церкві Святого Іоанна щонайменше 937 років. Однак місце, де побудовано будівлю, раніше використовувалося для поклоніння древніми людьми ще 2000 років до нашої ери. Багато хто каже, що в церкві мешкає привид лицаря, а також невідомого солдата.

Раніше Фокус писав, що жінка зняла примару померлого чоловіка, який повернувся до рідного дому. Емілі Снайдер розповіла, що отримала сигнал про рух з камер спостереження. На кадрах можна побачити якусь зернисту фігуру, яка швидко зникає.