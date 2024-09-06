Охотники за привидениями: старая дверь необъяснимо открылась в 900-летней церкви (видео)

Мужчина пришел в настоящий ужас. Он вышел на улицу, чтобы проверить, не разыгрывают ли его, но не обнаружил на кладбище рядом никого.

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Охотник за привидениями Тони Фергюсон осматривал 900-летнюю церковь Святого Иоанна в Болдре. Он заметил, что старая деревянная дверь необъяснимым образом открылась сама. Об этом пишет издание The Mirror.

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На кадрах, которые были сняты охотником за привидениями, видно, как мужчина вздрогнул от шума открывшейся двери. Он вышел на улицу, оббежал вокруг здания церкви, но никого не находит.

Тони отметил, что сквозняк в церкви не такой уж и сильный.

"Это почти как способ сказать: "Убирайтесь", когда я шел к двери", — прокомментировал мужчина.

Кроме того, находятся в церкви, Тони рассказал, что слышал грохот под скамьей и странный стук позади себя.

В материале говорится, что 39-летний Тони работает персональным тренером. Также уже на протяжении 16 лет он занимается "охотой" на сверхъестественные сущности.

Что известно о церкви Святого Иоанна

По словам журналистов, церкви Святого Иоанна не менее 937 лет. Однако место, где построено здание, раньше использовалось для поклонения древними людьми еще 2000 лет до нашей эры. Многие говорят, что в церкви обитает призрак рыцаря, а также неизвестного солдата.

Ранее Фокус писал, что женщина засняла призрака умершего мужа, который вернулся к родному дому. Эмили Снайдер рассказала, что получила сигнал о движении с камер наблюдения. На кадрах можно увидеть некую зернистую фигуру, которая быстро исчезает.