"Недоречно": митрополит відреагував на зображення бізнесменів на стінах собору в Луцьку

За словами священнослужителя, він не засуджує авторів "картин" і людей, які на них зображені, але вважає такий вчинок не зовсім правильним. Парафіяни мають дивитися на святих небожителів, а не місцевих підприємців.

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На стінах Кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку з'явилися зображення відомих місцевих підприємців. Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прокоментував такий вид "благоустрою" собору.

За його словами, у луцькому соборі під час розпису припустилися низки помилок, проте священнослужитель не взявся судити і критикував тих, хто був автором цих "картин" і людей, зображених на них.

"Порушення сакрального стінописного канону полягає в тому, що зображення цих людей занесене догори, де мала б бути намальована Небесна Церква з їхніми небожителями, тобто святими та ангельським світом. Я не можу собі уявити, щоб людина, парафіянин собору, піднявши догори свій погляд, побачила там сучасного луцького бізнесмена, а не мученицький чи то ангельський чин", — написав Димитрій Рудюк.

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Митрополит також зазначив, що меценати могли знайти інше місце, де б розмістився розпис зі своїми зображеннями: біля місця, де продають свічки; поруч із зображенням Страшного Суду; у каноні розпису західної преси. Це було б правильно, як вважає священнослужитель, але водночас не закликає це вважати за пораду, а радше за роздуми над "здійнятою резонансною атакою про сучасний стінопис пам'ятки сакральної архітектури в Луцьку".

Митрополит Димитрій Рудюк прокоментував скандальний розпис собору в Луцьку Фото: Скриншот

Загалом, писав Димитрій Рудюк, історія церковного живопису знає зображення на стінах храмів патронів і меценатів. Приміром, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на стіні в лівій частині були зображені князі ктитори Острозькі та Сангушко. Також є зображення різних гетьманів та інші сановних людей, але є великий нюанс.

"Порівнювати сучасних бізнесменів-меценатів із князівським образом стародавньої України, які здебільшого були зображені на стінах після того, як відійшли у засвіти, і після того, як левову частку свого майна заповідали, наприклад, лаврі, недоречно", — підсумував митрополит.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що в Луцьку на стінах собору намалювали фрески з місцевими бізнесменами. Іконописець собору Юрій Гетьманчук каже, що зображення деяких підприємців викликали неоднозначну реакцію серед лучан, і тому "довелося вносити зміни".