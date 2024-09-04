Как отметили во вражеской церкви, Свенскую икону Божьей Матери провезли вокруг Брянска и других населенных пунктов региона, чтобы уберечься от "вражеского вторжения".

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Священнослужители Брянской епархии РПЦ совершили автомобильный "крестный ход" вокруг города Брянска со Свенской иконой Божией Матери, чтобы Вооруженные силы Украины не проникли на территорию Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Брянской епархии

"По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, 1 сентября от Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора начался автомобильный крестный ход со старинной Свенской иконой Божией Матери", — говорится в сообщении.

В РПЦ уточнили, что во время крестного хода священнослужители молились за спасение Брянской земли от вражеского вторжения.

Кроме того, 3 сентября эту же икону провезли по городу Карачеву и сельским населенным пунктам района.

Как отметили в Брянской епархии, Свенская икона — древнейшая святыня, написанная еще в 12 веке, которая до сих пор "защищает Брянскую землю".

"По молитвам у этого образа отступили наполеоновские войска в 1812 году. Жители Брянска узнав, что им грозит опасность, взяли чудотворный Свенский образ Богоматери и пронесли его крестным ходом по городу. Во время шествия пришла добрая весть: враг отступил", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 августа православные священники принесли икону на место крупного пожара на складе горючего возле Пролетарска в Ростовской области.

24 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности Русской православной церкви в Украине.