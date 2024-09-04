Як зазначили у ворожій церкві, Свенську ікону Божої Матері провезли навколо Брянська та інших населених пунктів регіону, щоб уберегтись від "ворожого вторгнення".

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Священнослужителі Брянської єпархії РПЦ здійснили автомобільний "хресний хід" навколо міста Брянська зі Свенською іконою Божої Матері, щоб Збройні сили України не проникли на територію Брянської області. Про це повідомила пресслужба Брянської єпархії

"З благословення митрополита Брянського і Севського Олександра, 1 вересня від Брянського Свято-Троїцького кафедрального собору розпочався автомобільний хресний хід зі старовинною Свенською іконою Божої Матері", — йдеться у повідомленні.

В РПЦ уточнили, що під час хресної ходи священнослужителі молилися за спасіння Брянської землі від ворожого вторгнення.

Крім того, 3 вересня цю ж ікону провезли містом Карачевом і сільськими населеними пунктами району.

Як зазначили у Брянській єпархії, Свенська ікона — найдавніша святиня, яка написана ще у 12 столітті та яка досі "захищає Брянську землю".

"За молитвами біля цього образу відступили наполеонівські війська в 1812 році. Жителі Брянська дізнавшись, що їм загрожує небезпека, узяли чудотворний Свенський образ Богоматері та пронесли його хресною ходою містом. Під час ходи прийшла добра новина: ворог відступив", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня православні священники принесли ікону на місце великої пожежі на складі пального біля Пролетарська в Ростовській області.

24 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні.