Зеленський підписав закон про заборону РПЦ: УПЦ МП має 9 місяців, щоб розірвати стосунки з Москвою

Президент з нагоди Дня Незалежності України заявив, що "українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів".

Related video

У суботу, 24 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні. Про це йдеться у картці документа №8371 на сайті парламенту.

23 серпня закон підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Того ж дня документ направили на підпис президенту.

Фото: Скриншот

Підписаний президентом закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Релігійні організації, пов'язані з РФ, мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ.

Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня Незалежності України заявив, що "українське православ’я сьогодні робить крок до визволення від московських чортів".

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією. Документ підтримали 265 народних депутатів, проти голосував майже весь склад колишньої забороненої ОПЗЖ, а нині фракції "Платформа за життя та мир". Законопроєкт був розроблений урядом за вказівкою глави держави.

Фокус пояснював, як далі працюватиме закон і що буде з УПЦ МП. Документ передбачає створення комісії, яка вивчатиме зв’язки релігійних організацій з Москвою та виявлятиме факти розповсюдження ідеології "русского мира". За прогнозами експертів, документ будуть оскаржувати у судовому порядку. Крім того, фахівці вважають, що він не призведе до революції у церковному житті.