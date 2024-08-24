Зеленский подписал закон о запрете РПЦ: УПЦ МП имеет 9 месяцев, чтобы разорвать отношения с Москвой

Президент по случаю Дня Независимости Украины заявил, что "украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей".

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В субботу, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности Русской православной церкви в Украине. Об этом говорится в карточке документа №8371 на сайте парламента.

23 августа закон подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В тот же день документ направили на подпись президенту.

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Подписанный президентом закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Религиозные организации, связанные с РФ, имеют 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня Независимости Украины заявил, что "украинское православие сегодня делает шаг к освобождению от московских чертей".

Напомним, 20 августа Верховная Рада во втором чтении приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией. Документ поддержали 265 народных депутатов, против голосовал почти весь состав бывшей запрещенной ОПЗЖ, а ныне фракции "Платформа за жизнь и мир". Законопроект был разработан правительством по указанию главы государства.

Фокус объяснял, как дальше будет работать закон и что будет с УПЦ МП. Документ предусматривает создание комиссии, которая будет изучать связи религиозных организаций с Москвой и выявлять факты распространения идеологии "русского мира". По прогнозам экспертов, документ будут оспаривать в судебном порядке. Кроме того, специалисты считают, что он не приведет к революции в церковной жизни.