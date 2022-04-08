На пальце Дженнифер Лопес заметили помолвочное кольцо с бриллиантом

Об официальной помолвке Лопес и Аффлека не сообщалось, но обручальное кольцо на пальце Дженнифер натолкнуло журналистов на определенные мысли.

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52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес дала СМИ повод заговорить о том, что, вероятно, в этот раз станет женой Бена Аффлека, после того, как папарацци "поймали" ее на шопинге в Калвер-Сити с 14-летней дочерью Эммой. Поводом для таких слухов послужило кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце левой руки знаменитости, пишет Daily Mail.

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Она выглядела роскошно в макси-платье с цветочным принтом и туфлях на каблуке телесного цвета. Волосы она собрала в небрежную прическу, а образ дополнила круглыми солнцезащитными очками и желтой сумочкой, связанной крючком. Эмма была в широких джинсах, свитере оверсайз и кедах.

Уже в магазине Джей Ло повернула кольцо, спрятав бриллиант, чтобы не привлекать еще больше внимания. По информации таблоида, артистка в магазинах HD Buttercup и D.L. Рейн присматривала мебель в свои новые апартаменты.

Журналисты связались с представителями пары, чтобы получить комментарии касательно предполагаемой помолвки, однако ответа пока не получили.

Тем не менее, слухи о том, что пара готова к совместной семейной жизни, становятся все настойчивее. Так, Бен и Дженнифер покупают дом стоимостью $50 млн в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса, Бель-Эйр, где поместятся не только они, но их дети, которых у Лопес двое, а у Аффлека – трое. В особняке 10 спален и 17 ванных комнат.

В 2004 году Дженнифер и Бен расстались буквально накануне свадьбы, и Лопес очень тяжело переживала этот разрыв. Спустя 17 лет, в мае 2021 года пара воссоединилась снова. Причем это произошло вскоре после того, как Лопес разорвала помолвку с Алексом Родригесом. Пара официально сообщила в Instagram о своих отношениях в июле, когда была на европейском празднике в честь 52-летия певицы.

Ранее мы писали о том, что звезда снялась в новой рекламной кампании для бренда Coach, продемонстрировав два актуальных образа для этой весны.

Кроме того, недавно Лопес получила самую долгожданную награду в своей жизни, которой отмечены ее достижения в мировом шоу-бизнесе.