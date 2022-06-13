Замена Дженнифер Лопес: Алекса Родригеса застукали за поцелуями с новой девушкой

Об отношениях Кэтрин и Алекса заговорили еще в январе, однако сами они до сих пор не подтвердили эти слухи.

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46-летний экс-бейсболист Алекс Родригес, который прославился и благодаря роману с певицей и актрисой Дженнифер Лопес, так и не закончившемуся браком, похоже, снова влюблен. Как пишут западные таблоиды, его заметили на свидании с 25-летней Кэтрин Пэджетт в Taverna Anema e Core на Капри (Италия).

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В ночном клубе пара целовалась, а затем Алекс поиграл на бубне и повеселился с девушкой на танцполе.

Родригес, который скурпулезно следит за своей внешностью, был в белом стильном свитере кремового цвета с высоким воротником, а под него надел белую футболку., а также светлые брюки. Кэтрин же выбрала платье цвета фуксии, несколько украшений, а ее светлые волосы были распущены и спадали на плечи.

[ + – ] Алекс Родригес и Кэтрин Пэджетт в ночном клубе на Капри Фото: topalbania_radio/instagram

О романе Родригеса и фитнес-модели Пэджетт заговорили еще в январе этого года, когда их вместе заметили во время нескольких спортивных мероприятий. Однако тогда инсайдеры опровергли информацию о том, что у них отношения.

Позже их снова видели вместе во время редких выходов в свет. В начале июня один из источников в этот раз заявил, что между этими двумя "отличная химия":

"Эти двое еще не афишировали свои отношения и не собираются рассказывать своим друзьям, что они официальные. Однако они тусовались вместе последние несколько месяцев… Им никогда не бывает скучно вместе, и они очень веселятся".

При этом приближенные к паре люди отмечают, что Кэтрин "определенно более обидчива", чем Алекс.

[ + – ] Фитнес-модель Кэтрин Пэджетт – новая пассия Алекса Родригеса

Ранее Родригес был в отношениях с Дженнифер Лопес. Они начали встречаться в 2017 году, а в 2019-м объявили о помолвке. Несмотря на очевидную "химиюю" между спортсменом и певицей, до алтаря они так и не дошли. Одной из причин разрыва СМИ называли измену Алекса со звездой реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой, хотя и он, и она эти слухи опровергали.

Тем не менее, Дженнифер не особо поверила в оправдания возлюбленного и в апреле прошлого года разорвала помолвку, а через несколько недель укатила на отдых с Беном Аффлеком, с которым рассталась в 2004 году за несколько дней до свадьбы.

Воссоединение пары стало самым громким событием в жизни западного шоу-бизнеса и сильно ударило по самолюбию Алекса.

До Дженнифер Родригес ранее был женат на Синтии Скуртис, от которой у него двое дочерей, а также встречался с Торри Уилсон и Энн Войжитски.

Тем временем Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переезжают в общий дом и вовсю готовятся к свадьбе.